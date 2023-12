La storia dell’azienda francese Caudalie è quella di due giovani con una forte passione per il proprio lavoro, che hanno creduto con grande tenacia in un’intuizione geniale nata quasi per caso.

Negli anni 90, Mathilde e Bertrand Thomas perseguivano la loro passione per la vite e il vino lavorando nei vigneti dello Château Smith Haut Lafitte, a Bordeux. Durante una vendemmia hanno conosciuto il direttore del laboratorio della facoltà di farmacia di Bordeaux, il professor Joseph Vercauteren. Lo studioso ha fatto scoprire ai due giovani che i vinaccioli d’uva, che solitamente vengono buttati, sono ricchi di antiossidanti che portano diversi benefici alla pelle. Così è nata l’intuizione: creare dei cosmetici che sfruttano le proprietà di questo prodotto si scarto della loro amata uva.

Così i due ragazzi, che avevano solo 23 anni, hanno creato i primi prodotti a base di polifenoli di vinaccioli d’uva e li hanno proposti a varie farmacie, che hanno subito apprezzato l’idea. È da qui che è nata Caudalie, un’azienda che in pochi anni è diventata tra i migliori marchi di dermocosmetici.

Ma quindi cosa hanno di speciale i prodotti Caudalie?

I prodotti Caudalie

I vinaccioli d’uva sono ricchi di polifenoli, dei potenti antiossidanti. Con i suoi prodotti Caudalie punta a sfruttare questi antiossidanti per fermare l’ossidazione della pelle, che è la principale causa dell’invecchiamento cutaneo e di tanti inestetismi.

L’azienda ha sviluppato e brevettato un innovativo metodo per stabilizzare i polifenoli estratti dai semi dell’uva e renderli assorbibili dalla pelle. I cosmetici prodotti con questo metodo offrono una forte protezione dallo stress ossidativo, bloccando i radicali liberi e le aggressioni che la pelle subisce dagli agenti esterni.

Scopriamo quali sono le principali linee di prodotti Caudalie.

Vinoperfect

La linea Vinoperfect di Caudalie è studiata per combattere le macchie della pelle. Queste macchie pigmentarie possono essere dovute a vari fattori, come esposizione prolungata al sole, squilibri ormonali, segni lasciati da brufoli e l’invecchiamento cutaneo.

La gamma di prodotti sfrutta alcuni principi attivi chiave derivati principalmente dalla vite, riflettendo l’essenza e l’origine della marca Caudalie. Infatti, l’ingrediente centrale della linea è la Viniferina, che viene estratta dalla linfa della vite ed è considerata uno dei più potenti agenti schiarenti naturali per la pelle.

La Viniferina viene combinata con altri ingredienti naturali per formare un trattamento completo anti-macchie con i vari prodotti della linea. Ad esempio, il Siero Illuminante Anti-Macchie Vinoperfect combina la Viniferina con lo squalano d’oliva, un idratante estratto dall’olio d’oliva.

Vinopure

La linea Vinopure di Caudalie è specificamente formulata per affrontare gli inestetismi della pelle mista o grassa, incluse imperfezioni, pori dilatati e lucidità eccessiva. I principali principi attivi utilizzati in questa linea sono attentamente scelti per le loro proprietà purificanti e riequilibranti. Tra questi troviamo:

Polifenoli : gli antiossidanti estratti dai vinaccioli d’uva che hanno fatto la storia di Caudalie. In Vinopure sono usati per proteggere la pelle dalle aggressioni esterne, riducendo l’ossidazione del sebo, una delle cause principali della formazione di imperfezioni.

: gli antiossidanti estratti dai vinaccioli d’uva che hanno fatto la storia di Caudalie. In Vinopure sono usati per proteggere la pelle dalle aggressioni esterne, riducendo l’ossidazione del sebo, una delle cause principali della formazione di imperfezioni. Acqua di uva : altro ingrediente chiave che rappresenta l’essenza dell’azienda. Conosciuta per le sue proprietà idratanti e calmanti, aiuta a mantenere la pelle idratata senza aggiungere ulteriore unto.

: altro ingrediente chiave che rappresenta l’essenza dell’azienda. Conosciuta per le sue proprietà idratanti e calmanti, aiuta a mantenere la pelle idratata senza aggiungere ulteriore unto. Acido salicilico naturale : estratto da foglie di Gaultheria, è noto per la sua capacità di esfoliare delicatamente la pelle, aiutando a liberare i pori dall’eccesso di sebo e dalle cellule morte. È particolarmente efficace nel ridurre i comedoni (punti neri) e prevenire la formazione di nuove imperfezioni.

: estratto da foglie di Gaultheria, è noto per la sua capacità di esfoliare delicatamente la pelle, aiutando a liberare i pori dall’eccesso di sebo e dalle cellule morte. È particolarmente efficace nel ridurre i comedoni (punti neri) e prevenire la formazione di nuove imperfezioni. Idrolato di rosa biologica : utilizzato per le sue proprietà lenitive e astringenti, aiuta a calmare la pelle irritata e a ridurre il rossore, oltre a restringere i pori.

: utilizzato per le sue proprietà lenitive e astringenti, aiuta a calmare la pelle irritata e a ridurre il rossore, oltre a restringere i pori. Complesso di oli essenziali : la linea Vinopure include un mix di oli essenziali, come quelli di lavanda, citronella, rosmarino, menta piperita e limone, noti per le loro proprietà antimicrobiche e purificanti. Questi oli aiutano a a riequilibrare la produzione di sebo e a combattere i batteri che possono causare brufoli.

: la linea Vinopure include un mix di oli essenziali, come quelli di lavanda, citronella, rosmarino, menta piperita e limone, noti per le loro proprietà antimicrobiche e purificanti. Questi oli aiutano a a riequilibrare la produzione di sebo e a combattere i batteri che possono causare brufoli. Niacinamide (vitamina B3): presente in alcuni prodotti della linea, è apprezzata per la sua capacità di migliorare l’aspetto dei pori dilatati, uniformare il tono della pelle e rinforzare la barriera cutanea.

Premier Cru

La linea Premier Cru di Caudalie è sicuramente la più innovativa. È stata creata per combattere tutti i segni dell’età sulla pelle e si propone come un trattamento anti-age completo, efficace e sensoriale.

Il principio attivo alla base della linea è il TET8, un complesso brevettato di Resveratrolo di Vite e l’Honokiol estratta dalla magnolia. Questa tecnologia è studiata per favorire l’attività dell’enzima TET, che ha la capacità di invertire il processo di invecchiamento cutaneo e ringiovanire la pelle. Si tratta di una scoperta molto importante, frutto di oltre 10 anni di ricerca di Caudalie.

TET8 viene associato principalmente a dei bioceramidi naturali che nutrono la pelle e rafforzano la barriera cutanea. Inoltre, troviamo diversi ingredienti volti a migliorare l’elasticità e la tonicità della pelle, come acido ialuronico, peptidi e oli e burri nutrienti. Infine, sono presenti i principi attivi essenziali dell’azienda, come viniferina e polifenoli.

Questi sono solo alcuni dei tanti dermocosmetici dell’azienda Caudalie. Se vuoi scoprirli tutti corri fai visita alla tua farmacia preferita!