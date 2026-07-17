Guida YIMinds: strumenti pratici per promuovere la salute mentale tra i giovani

Negli ultimi anni, la salute mentale dei giovani è diventata una priorità assoluta. Gli youth worker e gli operatori dell’informazione giovanile sono spesso i primi punti di riferimento per ragazze e ragazzi in difficoltà. In questo contesto, avere strumenti adeguati e conoscenze specifiche è fondamentale.

ERYICA, l’Agenzia europea per l’informazione e la consulenza per la gioventù, ha sviluppato la Guida YIMinds un progetto cofinanziato dal programma Erasmus+. Questa guida, tradotta in italiano da Eurodesk Italy, è pensata per supportare chi opera nel settore dell’informazione giovanile e dello youth work, offrendo strategie e indicazioni pratiche per promuovere il benessere mentale dei giovani.

Il progetto YIMinds: un’iniziativa europea per la salute mentale

Il progetto YIMinds è coordinato da ERYICA e mira a rafforzare l’alfabetizzazione sulla salute mentale attraverso i Servizi di Informazione per i Giovani. Secondo uno studio del progetto XMinds, il 75% degli operatori giovanili ha riportato un aumento significativo delle richieste legate al disagio mentale post-pandemia. La guida YIMinds non sostituisce il supporto clinico, ma funge da bussola per l’orientamento e la prevenzione.

Salute mentale: oltre l’assenza di malattia

La guida YIMinds parte dal presupposto che la salute mentale non sia semplicemente l’assenza di malattia, ma una dimensione olistica che comprende resilienza, equilibrio emotivo e capacità di fiorire. Un individuo può godere di un alto benessere mentale anche convivendo con una diagnosi clinica, così come l’assenza di patologie non garantisce automaticamente uno stato di felicità o soddisfazione.

La guida presenta modelli interessanti per spiegare questo tema complesso, come il Modello del Doppio Continuum di Corey Keyes o la Piramide della Comunità di Cura dello psichiatra Ronny Bruffaerts.

Youth work e salute mentale: il ruolo cruciale degli operatori

Gli operatori dell’informazione giovanile non sono terapeuti, ma agiscono come Gatekeeper professionisti formati per riconoscere precocemente i segnali di disagio e facilitare l’accesso ai servizi specialistici. Ecco perché sono così importanti:

Mettono al centro la persona ogni intervento parte dai bisogni e dalla realtà vissuta da chi si ha di fronte.

ogni intervento parte dai bisogni e dalla realtà vissuta da chi si ha di fronte. Creano spazi sicuri ambienti confidenziali, accessibili e privi di stigma.

ambienti confidenziali, accessibili e privi di stigma. Favoriscono la partecipazione attiva i giovani non sono beneficiari passivi, ma protagonisti dei processi decisionali.

i giovani non sono beneficiari passivi, ma protagonisti dei processi decisionali. Utilizzano un approccio preventivo l’informazione accurata permette di prendere decisioni responsabili prima che il disagio si trasformi in crisi.

Gli youth information worker operano strategicamente tra la promozione e la prevenzione, mantenendo un legame costante con le figure specializzate nel trattamento. Attraverso attività di educazione non formale e la gestione di portali di informazione, possono contribuire a rafforzare la resilienza e il benessere positivo.

Strumenti pratici e risorse YIMinds

La guida YIMinds offre una serie di strumenti pratici e risorse scaricabili per parlare di salute mentale, come carte illustrate, materiali audiovisivi e attività di coping per gestire lo stress. Tra le risorse disponibili:

Mind Matters Toolbox Kit di strumenti per comprendere e navigare la salute mentale.

Kit di strumenti per comprendere e navigare la salute mentale. YIMinds Podcast Dialoghi e testimonianze tra giovani e operatori sulle sfide emotive.

Dialoghi e testimonianze tra giovani e operatori sulle sfide emotive. Campagna Mythbuster Materiali audiovisivi per sfidare i pregiudizi comuni.

Se sei interessato a scoprire di più, visita il sito di ERYICA e dai un’occhiata alla guida YIMinds!