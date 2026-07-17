Guida YIMinds: strumenti pratici per promuovere la salute mentale tra i giovani

Negli ultimi anni, la salute mentale dei giovani è diventata una priorità assoluta. Gli youth worker e gli operatori dell’informazione giovanile sono spesso i primi punti di riferimento per ragazze e ragazzi in difficoltà. In questo contesto, avere strumenti adeguati e conoscenze specifiche è fondamentale.
ERYICA, l’Agenzia europea per l’informazione e la consulenza per la gioventù, ha sviluppato la Guida YIMinds un progetto cofinanziato dal programma Erasmus+. Questa guida, tradotta in italiano da Eurodesk Italy, è pensata per supportare chi opera nel settore dell’informazione giovanile e dello youth work, offrendo strategie e indicazioni pratiche per promuovere il benessere mentale dei giovani.
Il progetto YIMinds: un’iniziativa europea per la salute mentale
Il progetto YIMinds è coordinato da ERYICA e mira a rafforzare l’alfabetizzazione sulla salute mentale attraverso i Servizi di Informazione per i Giovani. Secondo uno studio del progetto XMinds, il 75% degli operatori giovanili ha riportato un aumento significativo delle richieste legate al disagio mentale post-pandemia. La guida YIMinds non sostituisce il supporto clinico, ma funge da bussola per l’orientamento e la prevenzione.
Salute mentale: oltre l’assenza di malattia
La guida YIMinds parte dal presupposto che la salute mentale non sia semplicemente l’assenza di malattia, ma una dimensione olistica che comprende resilienza, equilibrio emotivo e capacità di fiorire. Un individuo può godere di un alto benessere mentale anche convivendo con una diagnosi clinica, così come l’assenza di patologie non garantisce automaticamente uno stato di felicità o soddisfazione.
La guida presenta modelli interessanti per spiegare questo tema complesso, come il Modello del Doppio Continuum di Corey Keyes o la Piramide della Comunità di Cura dello psichiatra Ronny Bruffaerts.
Youth work e salute mentale: il ruolo cruciale degli operatori
Gli operatori dell’informazione giovanile non sono terapeuti, ma agiscono come Gatekeeper professionisti formati per riconoscere precocemente i segnali di disagio e facilitare l’accesso ai servizi specialistici. Ecco perché sono così importanti:
- Mettono al centro la persona ogni intervento parte dai bisogni e dalla realtà vissuta da chi si ha di fronte.
- Creano spazi sicuri ambienti confidenziali, accessibili e privi di stigma.
- Favoriscono la partecipazione attiva i giovani non sono beneficiari passivi, ma protagonisti dei processi decisionali.
- Utilizzano un approccio preventivo l’informazione accurata permette di prendere decisioni responsabili prima che il disagio si trasformi in crisi.
Gli youth information worker operano strategicamente tra la promozione e la prevenzione, mantenendo un legame costante con le figure specializzate nel trattamento. Attraverso attività di educazione non formale e la gestione di portali di informazione, possono contribuire a rafforzare la resilienza e il benessere positivo.
Strumenti pratici e risorse YIMinds
La guida YIMinds offre una serie di strumenti pratici e risorse scaricabili per parlare di salute mentale, come carte illustrate, materiali audiovisivi e attività di coping per gestire lo stress. Tra le risorse disponibili:
- Mind Matters Toolbox Kit di strumenti per comprendere e navigare la salute mentale.
- YIMinds Podcast Dialoghi e testimonianze tra giovani e operatori sulle sfide emotive.
- Campagna Mythbuster Materiali audiovisivi per sfidare i pregiudizi comuni.
Se sei interessato a scoprire di più, visita il sito di ERYICA e dai un’occhiata alla guida YIMinds!