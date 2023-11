Coquette, Military e K-pop: le 3 diete in voga su TikTok

In circolazione sui social ci sono tante e diverse diete piuttosto pericolose, soprattutto per i più giovani, perché sono rigidissime e prive di nutrienti. Tra queste, ecco le 3 diete in voga su TikTok ossia, coquette, military e K-pop idol.

Tra le diete del 2023 più seguite sui social, a partire da TikTok, troviamo le 3 diete più popolari ispirate a serie tv, celebrities americane e coreane. Non sono sempre diete giuste ed efficaci ma molto seguite e famose. Ecco per prima la coquette diet, la più cercata su TikTok. Il suo nome prende spunto dalle “coquette girls”, una vera e propria tendenza social. Il loro stile è ispirato alla popstar Lana del Rey e influenza dal guardaroba alla dieta. L’obiettivo è riuscire ad avere un fisico magro come la modella Lily Rose Deep.

La Coquette diet è una forma estrema di restrizione calorica in cui si consumano minime quantità di cibo al fine di raggiungere rapidamente la perdita di peso. La coquette di solito si basa sull’idea di limitare l’apporto calorico a poche centinaia di calorie al giorno, spesso attraverso l’eliminazione dei carboidrati o i grassi. E’ scontato che, oltre a non essere sana e bilanciata, al termine di una dieta così restrittiva, si riacquista tutto il peso. Si tratta di un regime veramente grave da seguire e dannoso.

Passiamo alla dieta Military: in cosa consiste? L’icona a cui si ispira è del clan Kardashian, Khloé. Questa dieta, sempre restrittiva e rigorosa, per perdere peso in poco tempo, si divide in cicli di tre giorni durante i quali si consumano alimenti specifici in quantità precise. Si basa sul consumare solo cibi che riattivano il metabolismo, favorendo il dimagrimento.

La dieta prevede un piano alimentare con un basso contenuto calorico per tre giorni, che vengono seguiti da quattro giorni con un’alimentazione meno restrittiva ma rigorosa. È questo il regime alimentare seguito da Khloé Kardashian.

Tra le diete più popolari su TikTok, dall’estate 2023, troviamo la Coquette, Military e K-pop Idol dieta. Abbiamo visto, in precedenza, in cosa consistono le prime due diete popolari ispirate a personaggi famosi ma pericolose da seguire. Ecco la terza dieta in voga su TikTok: la K-pop Idol diet, ossia la dieta ispirata agli Idol, celebrità della Corea del Sud. Questa dieta si basa su restrizioni caloriche estreme e scelte alimentari limitate. Ad esempio, si possono mangiare solo mele o patate dolci per un periodo di tempo prolungato, per perdere peso rapidamente.

Come porre rimedio a queste diete pericolose, ma virali sui social? Bisogna ribadire che una dieta, qualunque sia, deve sempre controllata da un professionista. Nel caso di queste diete estreme e folli, ridurre i carboidrati e alzare le proteine non può essere una scelta giusta e prolungata nel tempo. Inoltre, piuttosto che seguire diete troppo restrittive e dannose è meglio mangiare correttamente.