Corsi Centro civico: opportunità creative, culturali e di benessere

Il Centro civico si conferma un punto di riferimento per chi cerca attività formative e creative. Con una vasta gamma di corsi, il centro offre opportunità per arricchire il proprio tempo libero, sviluppare nuove competenze e incontrare persone con interessi simili. I corsi iniziano non appena il docente ha formato la classe, e per molti è possibile iscriversi anche durante l’anno.

Le iscrizioni possono essere effettuate contattando direttamente i docenti, che forniscono tutte le informazioni necessarie. Gli orari e i livelli possono subire variazioni, quindi è consigliabile informarsi tempestivamente.

Arti figurative: esprimere la creatività

Per gli amanti dell’arte, il Centro civico propone diversi corsi di arti figurative. Elementi primari della copia dal vero tenuto da Antonio Mottolese, si svolge il martedì dalle 18:30 alle 21:00, da ottobre a maggio, con un costo orario di €10,00. Simonetta Briganti guida il corso di disegno e discipline pittoriche il venerdì dalle 14:30 alle 19:00, con lo stesso costo orario. Per chi preferisce l’acquarella, Dominique Winkler tiene il corso Watercolor experience il lunedì dalle 16:00 alle 18:30, da ottobre a giugno, con un costo orario di €1,50.

Balli e musica: il ritmo della vita

La musica e il movimento sono al centro di diversi corsi. Fiato al Talento! tenuto da Marco Trani, si svolge il martedì e il venerdì dalle 18:30 alle 22:00, da settembre a giugno, con un costo orario di €25,00. Per chi ama cantare in gruppo, il Coro laboratorio Melodie guidato da Elena e Beatrice di Cosmo Kor AC, si incontra il mercoledì dalle 21:00 alle 23:00, da ottobre a maggio, con un costo orario di €5,00.

Bambini e ragazzi: crescere con la creatività

I più giovani non sono dimenticati. ArtLab: creatività dentro e fuori le pagine per bambini dai 7 ai 11 anni, è tenuto da Federica Maria Galbiati il lunedì dalle 16:30 alle 18:30, con un costo orario di €5,00. Per chi vuole avvicinarsi alla lingua araba, Ibrahim Mahmoud Ibrahim propone il corso Impara l’arabo e riconosci la cultura araba il giovedì dalle 18:00 alle 20:00 e il sabato dalle 11:00 alle 13:00, con un costo orario di €8,50.

Per i giovani musicisti, Play Music! Suonare, Giocare, Crescere tenuto da Armovibe AC Musicale, si svolge il martedì e il giovedì dalle 16:30 alle 18:30, con un costo orario di €13,50. Infine, il Teens Club Monza guidato da Marco di Sale&luce ODV, offre attività il martedì e il venerdì dalle 16:30 alle 18:30, con un costo orario di €3,00.

Beneessere: prendersi cura di sé

Il benessere è un altro pilastro dei corsi del Centro civico. Armonia con i rimedi naturali tenuto da Movimento Salute & Benessere ASD, si svolge il giovedì dalle 9:30 alle 11:00, da ottobre a novembre, con un costo orario di €10,00. Per chi è interessato alla dietetica cinese il corso Cibo ed energia: basi di dietetica cinese si tiene il martedì dalle 9:30 alle 11:00, con un costo orario di €11,00.

Per mantenere la mente attiva, Adriana Bortolotti propone il corso Fitness per la mente il martedì dalle 9:30 alle 11:00, da ottobre a maggio, con un costo orario di €11,73. Per chi preferisce lo yoga, Alice Gramigna tiene il corso Hatha Yoga il martedì dalle 18:00 alle 20:15, con un costo orario di €10,00. Infine, Giovanna Barlassina guida il corso Muoversi con cura: danza-movimento-terapia per anziani il mercoledì dalle 9:30 alle 11:00, con un costo orario di €7,00.

Computer e smartphone: tecnologie al servizio

Per chi vuole approfondire le competenze tecnologiche, Matteo Villa propone il corso intelligenza artificiale pratica per principianti il lunedì dalle 20:00 alle 22:00, con un costo orario di €10,00. Barbara Villa tiene il corso Come realizzare presentazioni efficaci in Canva il giovedì dalle 18:00 alle 19:30, da ottobre ad aprile, con un costo orario di €9,55.

Cultura e teatro: esprimersi con arte

Per chi ama il teatro, Hector Studio APS propone il corso Teatro dei topi che inseguono i gatti il venerdì dalle 16:30 alle 18:00, da ottobre a maggio, con un costo orario di €2,66.

Hobbies: passioni da coltivare

Per gli appassionati di fiori, Marta Bongini tiene il corso Ikebana base: la via dei fiori il venerdì dalle 17:30 alle 20:30, con un costo orario di €13,50. Chiara Renzi propone il corso Il verde bioetico: cura e realizza il tuo giardino e terrazzo il mercoledì dalle 19:00 alle 21:00 e il sabato dalle 9:30 alle 11:30, con un costo orario di €10,00.

Lingue: aprire nuove porte

Per chi vuole migliorare le proprie competenze linguistiche, Antonella Del Giudice tiene il corso di inglese conversazione il venerdì dalle 9:00 alle 10:30, da ottobre a maggio, con un costo orario di €10,00. Daniele di Sale&luce ODV propone il corso gratuito di italiano per stranieri il martedì e il giovedì dalle 11:00 alle 13:00, da settembre a giugno. Lorena Margutti tiene i corsi di lingua francese e lingua inglese con un costo orario di €8,50.

Giorgia Basso propone il corso di lingua inglese livelli base e pre-intermedio con conversazione il mercoledì dalle 10:00 alle 16:00, da ottobre a maggio, con un costo orario di €9,00.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il Centro Civico Centro-San Gerardo al numero 039.2374402 nei seguenti orari: lunedì dalle 14 alle 16, mercoledì dalle 9.00 alle 13.00, giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e il venerdì dalle 9.00 alle 13.00. È inoltre possibile contattare il centro via email.