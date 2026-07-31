Dalla scoperta del nodulo polmonare alla scomparsa: il percorso di Franco Baresi e le nuove frontiere dell’oncologia

La scomparsa di Franco Baresi, avvenuta il 31 luglio 2026, ha lasciato un vuoto incolmabile nel mondo del calcio e non solo. La sua battaglia contro il cancro ai polmoni ha portato alla luce una realtà spesso sottovalutata: l’importanza cruciale della diagnosi precoce in questa malattia insidiosa.

Era il 3 quando il Milan comunicò che al vice presidente onorario era stato riscontrato un nodulo polmonare durante accertamenti di routine. Da quel momento, Baresi intraprese un percorso di cura che includeva un intervento chirurgico mini-invasivo e successive terapie mirate. La sua vicenda ha acceso un dibattito medico sull’importanza della diagnosi precoce e sulle nuove frontiere dell’oncologia.

Il nodulo polmonare: una scoperta che può salvare la vita

Un nodulo polmonare è una piccola opacità del polmone, generalmente di forma tondeggiante. Nella maggior parte dei casi, soprattutto quando misura meno di 6 millimetri, non è maligno. Tuttavia, se il nodulo è più grande o presenta caratteristiche sospette, è necessario approfondire con ulteriori accertamenti come una TC, una PET-TC o, nei casi più a rischio, una biopsia.

Le lesioni superiori a 3 centimetri vengono definite masse polmonari e hanno una maggiore probabilità di essere di natura maligna. La tempestività dell’intervento è fondamentale: negli ultimi anni, la ricerca medico-scientifica ha fatto passi da gigante, permettendo di prolungare la sopravvivenza di molti pazienti per diversi anni grazie a farmaci immunoterapici e terapie a bersaglio molecolare.

La sfida della diagnosi precoce

Il tumore ai polmoni è una delle neoplasie più subdole, spesso silente negli stadi iniziali. Più del 70% dei pazienti scopre la malattia troppo tardi, quando la neoplasia è già in fase avanzata o metastatica. I sintomi iniziali sono spesso vaghi e facilmente confondibili con malanni di stagione o disturbi cronici, come tosse persistente, fiato corto, dolore toracico sordo, raucedine e frequenti infezioni respiratorie.

Solo circa il 30% dei pazienti risulta operabile al momento della diagnosi. Sebbene il tumore ai polmoni colpisca prevalentemente i tabagisti, un caso su cinque interessa persone che non hanno mai fumato. La vera arma a disposizione della medicina moderna è la prevenzione attiva attraverso gli screening mirati, come la TAC spirale, che può intercettare il carcinoma polmonare ai primissimi stadi, quando le probabilità di guarigione definitiva sono elevate.

L’eredità di Franco Baresi

Franco Baresi non è stato solo una leggenda del calcio italiano, ma anche un simbolo di resilienza e coraggio nella lotta contro il cancro. La sua vicenda ha messo in luce l’importanza della diagnosi precoce e delle nuove terapie oncologiche, offrendo speranza a molti pazienti. La sua maglia numero 6, parte integrante del DNA del Milan, rimarrà per sempre un simbolo di fedeltà e dedizione.

La scomparsa di Baresi ha lasciato un vuoto nel cuore di milioni di tifosi, ma la sua eredità continuerà a vivere attraverso il suo esempio e il suo impegno nella lotta contro il cancro ai polmoni.