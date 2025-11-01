Corso Avanzato di Meditazione: Tecniche Profonde per Esperti e Principianti

La meditazione rappresenta un viaggio personale e profondo, offrendo l’opportunità di esplorare il proprio io interiore. Per chi ha già familiarità con le tecniche basilari, il corso avanzato di meditazione è progettato specificamente. Attraverso pratiche mirate e un prolungato tempo di silenzio, è possibile costruire una base solida per accedere a livelli più sottili della meditazione.

Il programma si ispira ai grandi maestri della filosofia yoga, attingendo a testi venerabili come i Sutra di Patanjali e la Bhagavad Gita. Ogni incontro prevede esercizi pratici da svolgere settimanalmente, con l’intento di condividere e riflettere sulle esperienze personali nel successivo incontro.

Programma del corso di meditazione

Primo incontro: I corpi sottili

Nel primo incontro si approfondirà il concetto dei kosha, i vari strati dell’essere umano secondo la tradizione yogica. Si esploreranno il corpo pranico e i chakra, comprendendo come queste energie influenzano la vita quotidiana.

Secondo incontro: L’interno dei sensi

Il secondo incontro sarà dedicato al corpo sensoriale, dove si apprenderà come portare l’attenzione verso l’interno. Questa pratica aiuterà a sviluppare una maggiore consapevolezza e a ridurre il chiasso esterno che spesso distrae.

Rilassamento e meditazione in movimento

Rilassamento profondo

Il terzo incontro sarà incentrato sul rilassamento profondo, un’arte fondamentale per raggiungere uno stato di calma interiore. Qui si discuterà anche del karma yoga, che insegna a compiere le azioni con spirito di servizio e dedizione.

Movimento meditativo

Si imparerà come integrare la meditazione nel movimento, facilitando un approccio più dinamico e fluido alla pratica. La meditazione in movimento è una forma di meditazione che consente di connettersi con il corpo ed esprimere l’essere in modo autentico.

Visualizzazione e concentrazione

Il potere dell’intenzione

Il quarto incontro guiderà alla scoperta del potere della visualizzazione e dell’intenzione. Si imparerà a utilizzare il respiro e la concentrazione come strumenti di trasformazione personale, creando un ponte tra ciò che si desidera e ciò che si può realizzare.

Integrazione delle esperienze

Al termine del corso, si avrà l’opportunità di discutere le esperienze personali e le integrazioni pratiche della meditazione nella vita quotidiana. Si è certi che queste tecniche arricchiranno il percorso di crescita e aiuteranno a raggiungere un nuovo livello di consapevolezza.

Per ulteriori dettagli e informazioni su come partecipare, è possibile contattare l’indirizzo email: [email protected]. Il costo del corso è di 70 euro se pagato tramite carta, 65 euro se effettuato con bonifico o in contante. Le modalità di pagamento sono flessibili, inclusi pagamenti tramite piattaforme online.