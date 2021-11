Il D-Mannosio è uno zucchero semplice, naturalmente presente nel nostro organismo e in alcuni specifici alimenti, che tuttavia viene somministrato nell’organismo anche sotto forma di integratore alimentare per curare alcune patologie delle vie urinarie in associazione alle terapie farmacologiche.

In quest’articolo ci occuperemo di scoprire nel dettaglio che cos’è il D-Mannosio, qual è il suo funzionamento e quali sono i benefici che è in grado di apportare.

Che cos’è il D-Mannosio?

Dal punto di vista strettamente scientifico, il D-Mannosio è un monosaccaride, ossia uno zucchero semplice, che generalmente viene estratto dal legno della betulla e del larice, ma che è anche presente in molte tipologie di frutta e nel nostro organismo in via del tutto naturale.

Non tutti sanno che a differenza di zuccheri come il saccarosio e il fruttosio, il D-Mannosio non viene assorbito dall’organismo umano, ma anzi viene espulso con l’urina.

Come funziona il D-Mannosio?

Il D-Mannosio nell’organismo stimola un processo di assorbimento piuttosto rapido, che in genere tende a durare non più di 30 minuti, una volta che quest’importante componente viene distribuito nel sangue e a tutti gli organi, la parte eccedente raggiunge reni e vescica, in questo modo viene poi eliminato con l’urina.

Quali sono i benefici e le eventuali controindicazioni del D-Mannosio?

Il D-Mannosio si rivela di fondamentale importanza per contrastare le cistiti e alcune infiammazioni che riguardano il tratto urinario. Nello specifico, il D-Mannosio si configura come un efficace rimedio naturale, che solitamente è fortemente consigliato per prevenire tali patologie oppure per curarle in associazione alle terapie antibiotiche.

Il D-Mannosio si rivela molto utile anche per gli uomini che sono affetti da prostatite, nello specifico per alleviare la sinomatologia che caratterizza lievi stati d’infiammazione della prostata.

Disponibile anche sotto forma di integratore alimentare, qualora si renda necessario il suo consumo, il D-Mannosio, essendo uno zucchero naturale, è totalmente privo di controindicazioni, pertanto si può tranquillamente affermare che è un rimedio naturale alla portata di tutti, utile per contrastare l’insorgere di alcune patologie in associazione all’assunzione della normale terapia farmacologica.