Damiana, una pianta dalle proprietà afrodisiache

La damiana è una pianta ottima contro stanchezza pervasiva, depressione e perdita della libido. Scopriamone le proprietà e i benefici.

Proprietà della damiana

La damiana appartiene alla famiglia delle Turneraceae e cresce nella zona dell’America centrale. Le sue foglie sono state utilizzate in antichità per le loro proprietà afrodisiache, ma servono a contrastare numerosi disturbi.

La damiana deve le sue proprietà benefiche alla presenza di sostanze come olio essenziale, glicosidi cianogecini e idrochinonici disinfettanti come l’arbutina, acidi grassi, tannini, resine, cineolo, cimolo, pinene, e damianina. Quest’ultima è un principio amaro con proprietà neurotoniche, antispastiche, tonificanti e diuretiche, che rilassa il sistema nervoso e svolge un’azione vitalizzante regolando il flusso sanguigno.

Benefici della damiana

La damiana è benefica in caso di stati depressivi, soprattutto in momenti di superlavoro fisico e mentale, sindrome da burnout, stanchezza e disturbi dell’umore.

La pianta infatti svolge un’azione tonica e stimolante neuromuscolare, ed è efficace anche nel trattamento della dispepsia di origine nervosa e nella stipsi atonica.

La damiana è una pianta utile per chi soffre di diabete, perché esercita un notevole effetto ipoglicemizzante negli stati prediabetici e nella malattia vera e propria. Inoltre, svolge un’efficace attività antinfiammatoria, capace di contrastare le infiammazioni gastriche, le lesioni ulcerose prodotte da alcol e farmaci gastrolesivi, nonché le infiammazioni della vescica e le nefriti.

La damiana possiede anche proprietà afrodisiache utili sia per gli uomini che per le donne. Inoltre, nelle donne la damiana migliora la fertilità e aiuta a regolarizzare il ciclo mestruale, alleviando fastidi e dolori.

Infine, la pianta esercita proprietà citotossiche contro le cellule maligne responsabili del cancro al seno, anche se devono essere ancora condotti studi di approfondimento in questo senso.

Come assumere la damiana

La damiana può essere assunta sottoforma di infusi e tisane utilizzando le foglie secche della pianta per prepararli.

Per preparare una tisana, basta utilizzare 10 grammi di prodotto per ogni litro d’acqua e lasciare l’erba in infusione per almeno 10 minuti. Una volta filtrato il liquido, potete bere il vostro infuso.

Controindicazioni della damiana

La damiana potrebbe provocare mal di testa, insonnia, nausea e diarrea. Inoltre, potrebbe interagire con alcuni farmaci, perciò è sempre meglio chiedere consiglio al medico prima di assumerla. Non è adatta in caso di gravidanza o allattamento.