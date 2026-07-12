Come affrontare il melasma: consigli per una pelle luminosa e senza macchie

Con l’arrivo dell’estate, l’esposizione al sole aumenta e con essa il rischio di sviluppare macchie scure sulla pelle, conosciute come melasma. Questa condizione, spesso legata a fattori ormonali e genetici, può causare disagio estetico e richiede un approccio mirato per essere contrastata.

In questo articolo, esploreremo le cause del melasma, le zone del corpo più colpite e i migliori rimedi naturali per mantenere una pelle uniforme e luminosa. Scoprirai come prevenire la comparsa delle macchie e quali trattamenti possono aiutarti a ritrovare una pelle radiosa.

Cosa causa il melasma?

Il melasma è una forma di iperpigmentazione cutanea che si manifesta con macchie scure di colore marrone o grigio-brunastro. Questa condizione è spesso legata a una combinazione di fattori ormonali, ambientali e genetici. Tra le cause principali troviamo:

Esposizione ai raggi UV il sole è il principale responsabile dell’attivazione della melanina, il pigmento che causa le macchie scure.

il sole è il principale responsabile dell’attivazione della melanina, il pigmento che causa le macchie scure. Alterazioni ormonali può comparire in gravidanza, durante l’assunzione di contraccettivi orali o terapie ormonali sostitutive.

può comparire in gravidanza, durante l’assunzione di contraccettivi orali o terapie ormonali sostitutive. Fattori genetici la predisposizione familiare gioca un ruolo importante, soprattutto nei soggetti con fototipo medio-scuro.

la predisposizione familiare gioca un ruolo importante, soprattutto nei soggetti con fototipo medio-scuro. Cosmetici fotosensibilizzanti alcuni profumi e ingredienti cosmetici possono aumentare la sensibilità della pelle al sole, contribuendo alla formazione delle macchie.

alcuni profumi e ingredienti cosmetici possono aumentare la sensibilità della pelle al sole, contribuendo alla formazione delle macchie. Stress psicofisico l’affaticamento cronico può alterare il sistema ormonale, favorendo l’insorgenza del melasma da stress.

Le zone del corpo più colpite

Il melasma si manifesta principalmente nelle zone più esposte alla luce solare, dove la stimolazione della melanina è maggiore. Le zone più frequentemente interessate includono:

Fronte è spesso il primo segnale visibile, può presentarsi sin dalle prime esposizioni.

è spesso il primo segnale visibile, può presentarsi sin dalle prime esposizioni. Labbro superiore noto anche come melasma sui baffetti, può essere confuso con ombre o residui di trucco.

noto anche come melasma sui baffetti, può essere confuso con ombre o residui di trucco. Guance e naso aree centrali del viso facilmente soggette all’azione dei raggi UV.

aree centrali del viso facilmente soggette all’azione dei raggi UV. Braccia meno comune ma possibile, soprattutto in soggetti che lavorano o si espongono molto all’aperto.

meno comune ma possibile, soprattutto in soggetti che lavorano o si espongono molto all’aperto. Schiena può comparire in estate, soprattutto in chi indossa abiti scollati o si espone al sole senza protezione adeguata.

Rimedi naturali per il melasma

Per chi preferisce un approccio naturale, esistono validi rimedi per contrastare il melasma. L’efficacia di questi rimedi dipende dalla costanza nell’applicazione e dalla qualità degli ingredienti utilizzati. Ecco alcune opzioni utili:

Ingredienti naturali schiarenti sostanze come la liquirizia, la curcuma, l’acido kojico e la vitamina C sono noti per le loro proprietà depigmentanti e antiossidanti.

sostanze come la liquirizia, la curcuma, l’acido kojico e la vitamina C sono noti per le loro proprietà depigmentanti e antiossidanti. Oli vegetali e maschere naturali l’olio di rosa mosqueta e l’aloe vera aiutano a rigenerare la pelle e a lenire le infiammazioni. Le maschere a base di argilla bianca con estratti vegetali possono purificare la pelle e uniformare il tono.

l’olio di rosa mosqueta e l’aloe vera aiutano a rigenerare la pelle e a lenire le infiammazioni. Le maschere a base di argilla bianca con estratti vegetali possono purificare la pelle e uniformare il tono. Skincare delicata e mirata l’uso quotidiano di prodotti specifici è fondamentale. Esempi sono creme e sieri contenenti ingredienti depigmentanti come l’acido azelaico, la niacinamide o il retinolo.

Per una coccola settimanale ad azione illuminante, prova maschere intensiva che lasciano la pelle visibilmente più luminosa.

Prevenzione del melasma

Prevenire la comparsa delle macchie cutanee, incluso il melasma, è possibile grazie a buone abitudini quotidiane e a una corretta skincare. Ecco alcuni consigli utili:

Proteggi sempre la pelle dal sole applica una protezione solare ad ampio spettro (UVA/UVB) con SPF 50+ ogni mattina, anche in inverno e in città.

applica una protezione solare ad ampio spettro (UVA/UVB) con SPF 50+ ogni mattina, anche in inverno e in città. Evita l’uso di cosmetici fotosensibilizzanti profumi, oli essenziali e alcuni principi attivi possono rendere la pelle più sensibile alla luce, favorendo l’iperpigmentazione.

profumi, oli essenziali e alcuni principi attivi possono rendere la pelle più sensibile alla luce, favorendo l’iperpigmentazione. Utilizza trattamenti preventivi creme e sieri con vitamina C, niacinamide o acido azelaico aiutano a mantenere uniforme il tono cutaneo e contrastano la comparsa di macchie.

creme e sieri con vitamina C, niacinamide o acido azelaico aiutano a mantenere uniforme il tono cutaneo e contrastano la comparsa di macchie. Monitora i cambiamenti ormonali durante gravidanza, menopausa o terapie ormonali, è importante intensificare la protezione solare e utilizzare trattamenti delicati.

durante gravidanza, menopausa o terapie ormonali, è importante intensificare la protezione solare e utilizzare trattamenti delicati. Adotta uno stile di vita equilibrato alimentazione ricca di antiossidanti, idratazione e gestione dello stress possono avere un impatto positivo sulla salute della pelle.

Una routine mirata e costante nel tempo può davvero fare la differenza nel mantenere una pelle luminosa e uniforme. Prenditi cura della tua pelle ogni giorno e rivolgiti al tuo farmacista o dermatologo di fiducia per un consiglio personalizzato.