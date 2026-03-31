Detergenti e pelle sensibile: verità sui claim ‘dermocompatibile’

La relazione tra detersivi per bucato e salute cutanea è spesso sottovalutata, ma assume rilievo particolare per chi convive con pelle sensibile, dermatite atopica o una barriera cutanea compromessa. Due ricerche dell’Università di Padova, condotte con il contributo di Unifarco e del dott. Stefano Francescato, mettono in luce come l’etichetta commerciale non renda sempre conto della composizione reale dei prodotti.

Gli studi hanno comparato referenze acquistabili nella GDO e in farmacia, valutando la presenza di allergeni, metalli e enzimi. Le evidenze sottolineano che il claim dermocompatibilità non è automaticamente sinonimo di formulazione più sicura, e che il canale di vendita può influire sulla scelta delle materie prime.

Cosa hanno messo in luce le indagini

Nel primo lavoro, che ha analizzato 33 detergenti liquidi reperiti tra grande distribuzione e farmacia, è emerso che la quasi totalità dei prodotti conteneva almeno una sostanza potenzialmente sensibilizzante: solo un prodotto risultava privo di ingredienti segnalati come possibili allergeni. Tra le sostanze più frequenti figurano methylisothiazolinone (presente nel 66,6% dei campioni) e benzisothiazolinone (51,5%), oltre a fragranze note per il loro potenziale allergenico come hexyl cinnamal, citronellol, limonene e linalool. Inoltre, è stata rilevata la presenza di nickel nella maggior parte dei prodotti, sebbene a concentrazioni generalmente basse.

Secondo studio: metalli, enzimi e claim

La seconda indagine ha preso in esame 14 prodotti con e senza dichiarazioni di ‘skin safety’, concentrandosi su metalli pesanti ed enzimi quali amilasi, proteasi e lipasi. I risultati non hanno mostrato differenze significative nei livelli di metalli tra prodotti con claim e quelli senza, mentre il profilo enzimatico è risultato variabile. In particolare, alcuni detergenti della GDO che vantavano un posizionamento dermatologico contenevano enzimi o additivi funzionali in modo incoerente rispetto alla promessa commerciale.

Implicazioni pratiche per chi ha la pelle fragile

Queste evidenze portano a due considerazioni pratiche: da un lato, la necessità di non fidarsi ciecamente dei claim promozionali; dall’altro, il valore aggiunto di un consiglio professionale. Secondo il dott. Stefano Francescato, R&D Director di Unifarco e autore collaboratore negli studi, è fondamentale l’educazione comportamentale nella scelta e nell’uso dei prodotti per il bucato, perché residui di profumi, conservanti o altri componenti possono trasferirsi ai tessuti e venire in contatto con la pelle, peggiorando quadri irritativi o allergici.

Come leggere le etichette

Le etichette dei detersivi riportano gli ingredienti, ma non sempre indicano le quantità, un elemento che può fare la differenza in termini di rischio cutaneo. Esistono obblighi di dichiarazione per certe sostanze, ma non la necessità di riportare la percentuale degli ingredienti con potenziale irritante. Per questo il dott. Francescato suggerisce di preferire prodotti che dichiarino l’assenza di profumi, sbiancanti ottici, coloranti ed enzimi, oltre a seguire scrupolosamente le istruzioni di dosaggio e risciacquo.

Il ruolo della farmacia e raccomandazioni operative

Dal confronto tra canali emerge che le referenze proposte in farmacia tendono a presentare formulazioni più essenziali, con minore utilizzo di enzimi e additivi funzionali, allineandosi maggiormente a un approccio orientato alla sicurezza cutanea. Questo non significa che tutte le formule della GDO siano inadatte, ma sottolinea l’importanza di un filtro professionale: il farmacista può aiutare a selezionare prodotti a basso potenziale sensibilizzante e a integrare la scelta del detersivo in un piano di gestione complessiva delle pelli fragili.

Buone pratiche per il lavaggio

Oltre alla scelta del prodotto, il metodo di lavaggio influisce sulla quantità di residui rimasti sui tessuti. Un dosaggio eccessivo di detersivo o risciacqui insufficienti aumentano la probabilità che componenti potenzialmente irritanti permangano sui capi. Per ridurre il rischio, è raccomandato seguire le indicazioni di dosaggio, preferire un doppio risciacquo quando necessario e, in caso di dubbi, consultare il farmacista o il medico dermatologo.

Conclusione

In sintesi, gli studi dell’Università di Padova, con il contributo di Unifarco e del dott. Stefano Francescato, evidenziano che il claim dermocompatibilità non è sufficiente da solo a garantire l’assenza di sostanze sensibilizzanti. Per chi ha pelle sensibile è quindi essenziale combinare una lettura critica delle etichette con il supporto di professionisti, preferire formulazioni più semplici quando possibile e adottare tecniche di lavaggio corrette per minimizzare il contatto con potenziali allergeni.