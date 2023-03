Dieta antidepressiva: il menù settimanale

Non tutti sanno che alcuni sintomi della depressione possono essere alleviati consumando alcuni alimenti, quindi è bene conoscere la dieta antidepressiva.

Bisogna tener presente che ovviamente una dieta “antidepressiva”, da sola, non curerà un disturbo psicologico. Tuttavia, grazie a questi alimenti, i sintomi si avvertono meno.

Dieta antidepressiva: gli alimenti da assumere

L’ormone della felicità è il nome comune che è stato dato alla serotonina, un neurotrasmettitore che, crescendo, è collegato a diverse sensazioni positive: la calma, lo stato di relax, la pazienza, la concentrazione, il benessere e l’alta autostima.

Una dieta antidepressiva e il consumo di una buona quantità di verdure aiuterebbero a “nutrire” questo ormone, e le possibilità di soffrire di depressione si ridurrebbero fino al 62%.

Accanto ad una buona nutrizione, anche l’attività fisica contribuirebbe a mantenere una condizione fisica e mentale ottimale. Sono vari gli alimenti utili per combattere la depressione che possono essere inclusi nella dieta, con l’obiettivo di diminuirne i sintomi. Vediamone alcuni:

Grani integrali

Sia i cereali interi che quelli integrali sono considerati eccellenti alimenti antidepressivi. Questo perché sono una buona fonte di minerali, antiossidanti, vitamine, fibra alimentare e anche di fitonutrienti. Le opzioni più importanti all’interno di questa categoria sono il riso integrale, il grano saraceno e l’avena.

Ognuno di questi alimenti, offre anche un’alta quantità di triptofano. Un aminoacido di grande importanza, che permette alla serotonina di essere sintetizzata correttamente.

Tacchino

Tra gli alimenti di origine animale più efficaci per combattere la depressione, c’è il tacchino. Come nel caso di altri tipi di carne magra con grandi quantità di proteine, il tacchino ha molto triptofano tra i suoi componenti, aiutando così a combattere i sintomi che si verificano nella depressione.

Il triptofano svolge un ruolo importante nella produzione della serotonina e regola gli stati di stress che possono presentarsi durante la giornata.

Beta-carotene

Gli alimenti che hanno colori arancioni o rossi, come le carote e i pomodori, contengono molto beta-carotene. Questo è un nutriente fondamentale per la produzione di vitamina A all’interno dell’organismo. È grazie a questo composto che si mantiene l’equilibrio all’interno del corpo.

Vegetali verdi

Tutte le verdure che possiedono foglie verdi sono ottimi alimenti antidepressivi, e che devono essere presenti nella dieta quotidiana. Gli spinaci non sono solo l’unica opzione che esiste in questo tipo di alimenti. Altri, come i broccoli o il crescione, sono adatti e offrono molti benefici.

Cioccolato fondente

Un altro degli alimenti che può essere incluso nella dieta antidepressiva è il cioccolato. Studi scientifici hanno determinato che consumare moderatamente cioccolato fondente aumenta le sensazioni di calma, così come di benessere. Ma ne esistono davvero tanti di cibi che possono aiutare.

Dieta antidepressiva: menù

Contro la depressione gli alimenti da preferire sono anche i probiotici (yogurt, tempeh, miso…) e i prebiotici (legumi, avena, banane, frutti di bosco, aglio, cipolla, foglie di tarassaco, asparagi) che favoriscono l’equilibrio del microbiota.

Poi i carboidrati a basso indice glicemico come riso integrale, quinoa, fiocchi di avena e semi di chia, e i grassi monoinsaturi come olio d’oliva, frutta a guscio, burro di frutta a guscio e avocado. Da evitare, invece, zuccheri (che finiscono per riversare sul cervello un eccesso di glucosio capace di infiammare), fritti, carni conservate e salumi che finiscono con il peggiorare l’umore.

Ecco un esempio di menù giornaliero di questa dieta:

Spuntino della mattina: 1 cucchiaio di scaglie di cioccolato extra fondente

Pranzo: minestra di verdure saporita

Spuntino: mix di frutta secca speziata

Cena: salmone al forno con pesto di noci e cavolo riccio

Dessert: un’arancia e un bicchiere di vino rosso.