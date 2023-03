Francesco Facchinetti, deejay e produttore musicale, ha confessato di aver cambiato regime alimentare, dopo la pandemia. E’ stata sua moglie Wilma a influenzarlo, lei che da sempre è molto attenta all’alimentazione. Scopriamo di quale dieta si tratta e cosa mangia l’ex cantante Francesco Facchinetti.

La dieta di Francesco Facchinetti: cosa mangia il cantante?

Qualche tempo fa, Francesco Facchinetti ha dichiarato di essersi convertito al veganesimo. Questa scelta è stata influenzata dalla moglie Wilma, dalla quale ha avuto tre figli: Charlotte, Liv e Leone. Facchinetti è papà anche di Mia, nata dal legame con Alessia Marcuzzi.

La modella, moglie di Facchinetti, aveva detto: “Per far mangiare in modo sano i miei figli ed evitare schifezze le invento tutte. Per esempio creo l’involucro, la parte esterna della crosta di un biscotto, e all’interno lo farcisco con verdure. Loro mangiano il biscotto contenti e io sono serena”.

E, ha aggiunto la modella: “A casa mia non c’è zucchero raffinato, né dolciumi industriali vari. Con Francesco è il caos perché durante le riprese è diventato vegano. Siamo passati dal riso e pollo ai soli vegetali”.

Francesco ha raccontato che la sua dieta si basa su un’alimentazione ‘whole food planet based’, ovvero una dieta basata solo su cibi vegetali non raffinati industrialmente, che è assolutamente l’alimentazione più sana al mondo, secondo il produttore musicale. Però, ha aggiunto Facchinetti: “Se esco e mi capita di avere voglia di mangiarmi una cosa di qualsiasi tipo lo faccio”, quindi come tutti cede anche lui a qualche sgarro.

Francesco Facchinetti, la dieta che fa seguire anche ai suoi figli

Francesco Facchinetti vive da diversi anni in un paesino della Brianza comasca, in una villa iper tecnologica, circondata dal verde. Amante della natura e papà dolcissimo, Francesco è molto attento anche alla dieta dei figli.

“A casa non mangio nessun tipo di carne, ha raccontato, neanche il pollo, perché non mi piacciono. Mangio del pesce bianco. Per i bambini compro il salmone ma solo se trovo quello non di allevamento”, ha raccontato il figlio d’arte dei Pooh.