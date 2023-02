Problemi di erezione duratura: le cause e il miglior rimedio

In una coppia, il sesso è uno dei piaceri che si possano vivere. Alcune volte, però, rischia di non essere così gratificante dal momento che scaturiscono una serie di problematiche. Tra queste, i problemi di erezione sono più comuni e diffusi di quanto si pensi. Vediamo insieme le possibili cause e come risolverli.

Problemi di erezione duratura

Si tratta di una problematica alquanto comune di cui soffrono moltissimi uomini che si ritrovano a letto con la propria partner. I problemi di erezione duratura non coinvolgono soltanto l’uomo che ne soffre, ma rischiano di creare anche delle fratture e incomprensioni all’interno della coppia stessa che non riesce più a vivere l’atto sessuale in maniera soddisfacente.

In base alle statistiche e agli studi condotti, sembra che quasi il 12% degli uomini ne soffra. Non è solo un problema legato all’età, perché sempre in base alle statistiche e dait raccolti, a soffrirne è sia la fascia over che under 60 compresi i soggetti tra i 30 e i 60 anni, e vi è anche una fascia giovanissima intorno ai 25-26 anni.

L’uomo prova vergogna al punto da non accettare l’esistenza di questo problema e ciò comporta una serie di difficoltà al punto da far sorgere tensioni nella coppia che possono essere seguiti da disturbi dell’umore causando calo dell’autostima e mancanza di fiducia in se stessi e anche nella propria virilità.

Sono sempre più diffusi e si fa riferimento ad alcune difficoltà in ambito sessuale come la disfunzione erettile e l’impotenza. Comporta una difficoltà ad avere e mantenere l’erezione per diverso tempo andando così a pregiudicare il rapporto sessuale.

Problemi di erezione duratura: cause

Prima di capire quali possano essere i rimedi e le soluzioni per i problemi di disfunzione, è bene cercare di individuare Le possibili origini che danno difficoltà nel rapporto sessuale. Considerando che questo disturbo affligge anche i soggetti under 30, è possibile ipotizzare che l’ansia da prestazione sia una delle principali cause. La paura di fallire, il timore del giudizio della partner portano sicuramente l’uomo ad avere paura di non riuscire a soddisfare pienamente la compagna

Lo stress, l’ansia e il disagio vanno poi a influire sull’andamento di un rapporto. Nel caso il problema persistesse e si avessero difficoltà a risolverlo, è bene cercare delle alternative o prendere in considerazione l’idea di parlarne con un esperto che potrà capire meglio quali sono le problematiche che si attraversano.

L’obesità, il sovrappeso possono invece portare a dei malfunzionamenti per quanto riguarda il sistema cardiocircolatorio per cui il sangue non riesce ad affluire bene al membro. In questo caso si potrebbe consigliare un’alimentazione sana ed equilibrata insieme anche ad esercizi utili per riuscire a ottenere un buon benessere.

Tra le cause possibili, anche problematiche legate ai fattori ormonali quindi a una riduzione del livello del testosterone, a un calo del desiderio sessuale che portano l’uomo ad avere problemi di erezione duratura. Le problematiche sul lavoro, ma anche della vita di tutti i giorni oppure quelle che si vivono nel rapporto di coppia sono tutte cause.

Problemi di erezione duratura: rimedio

Alcuni trattamenti e soluzioni presenti in commercio per risolvere i problemi di elastica possono essere alquanto invasivi, ma ci sono rimedi considerati assolutamente efficaci proprio perché naturali e quindi validi. Tra questi il migliore è proprio Vigrax, un integratore naturale che permette di migliorare le proprie prestazioni in camera da letto andando a ad avere una elezione duratura e un rapporto sessuale soddisfacente.

È stato ideato da un team di professionisti ed esperti del settore che hanno pensato a una formula in compresse a base di elementi vegetali. Un supporto molto potente che migliora l’attività sessuale, la potenza permettendo all’uomo di gratificare la donna sotto le lenzuola. Permette all’uomo di raggiungere l’erezione rapidamente e mantenerla per diverso tempo, oltre a prevenire il disturbo dell’Iliade dell’eiaculazione precoce.

Grazie ai benefici è riconosciuto come il viagra naturale

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Sono molti, non solo tra gli esperti, ma anche tre consumatori a consigliare Vigrax per tutta una serie di benefici che apporta. I vantaggi di questo integratore sessuale sono dovuti essenzialmente agli elementi naturali di cui fa parte che sono: L-arginina che aumenta la vasodilatazione per una vita sessuale attiva; il tribulus terrestris che aumenta il desiderio sessuale; il ginseng che lavora proprio sulle problematiche della disfunzione erettile e il Vigrax Erect Proprietary Blend che permette di mantenere un’erezione soddisfacente.

Un prodotto in compresse che è bene assumere poco prima del rapporto sessuale in modo da beneficiarne sin da

