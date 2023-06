Dieta, esistono cibi con meno di 100 calorie? Gli alimenti indicati

I cibi poveri di calorie a conti fatti sono molti, e diversi di essi sono anche ideali compagni per una dieta estiva. Tra le sfide più difficili del mantenere a lungo in una dieta dimagrante, c’è quella di vincere la sfida con la monotonia dei pasti, per questo l’ideale è aggiungere quanti più sapori nuovi e sperimentare nuove ricette, senza naturalmente eccedere nel consumo di calorie. Importante è anche però guardare il lato proprietà nutritive: durante una dieta ipocalorica in vista dell’estate, e le altre diete in generale, dimagrire non è l’unica cosa che conta, ma anche rimanere in salute.

Cibi sotto le 100 calorie: 12 alimenti ideali per la dieta

Cozze: sono un alimento antiossidante, che contengono quasi 12 g di proteine ogni etto, ma anche una buona quantità di vitamine, A ma anche B1, B2, B12, nonché un buon contenuto di calcio, fosforo, zinco, potassio e ferro. L’apporto calorico in tutto questo, è parecchio basso, 84 calorie per 100 grammi. L’unico fattore negativo delle cozze è che contengono anche molto colesterolo.

Hummus: si tratta di una crema a base di ceci, ricca di proteine ma con poche calorie.

Astice: molto ricercato e costoso, ha dalla sua molte qualità nutritive e ben poche calorie. L’astice è particolarmente ricco di proteine, fosforo e vitamina A. Quando viene cucinato bollito o al vapore, ha appena 80 calorie.

Gamberetti: questi crostacei posseggono molte proteine e ferro, in quantità simili alla carne rossa. Oltre ad essere uno dei classici cibi ipocalorici, hanno anche un buon contenuto di minerali come il fosforo (aiuta il trasporto di energie e la conversione in ATP), calcio e selenio, che rallenta l’invecchiamento. Il solo fattore “negativo” dei gamberetti è la alta presenza di sodio, assorbito dall’acqua marina, per questo chi soffre di ipertensione dovrebbe mangiarli con moderazione e senza sale.

Pane integrale: è la variante di pane meno calorica in assoluto, una fetta di pane (20 g) contiene solo 56 calorie.

Pop corn: chiaramente si fa riferimento ai pop corn fatti in casa, più sani ed economici. Vanno preparati con il soffiatore d’aria calda, così che rimangano genuini e senza grassi aggiunti. 120 grammi di pop corn contengono 88 calorie.

Latte di soia: una tazza ne contiene solo 80 calorie, si può utilizzare anche nella preparazione di dolci e frullati. Contiene oltretutto diverse vitamine, minerali e antiossidanti.

Noodles: si tratta di una valida alternativa ipocalorica al consumo di pasta. Essendo ricchi di fibre, hanno un elevato potere saziante, ma contengono davvero poche calorie: appena 28 su 100 g.

Prugne secche: sono ottime per gli spuntini di metà mattinata o pomeriggio, 3 prugne danno un apporto di sole 60 calorie, senza contare le loro proprietà diuretiche.

Tofu: ricco di aminoacidi essenziali, privo di colesterolo. Il tofu è uno degli alimenti più versatili nelle diete: 80 calorie ogni 100g.

Tortilla di mais: ottima alternativa al farsi un panino, anche se chiaramente molto dipende da cosa ci si mette dentro. In ogni caso la sfoglia della tortilla conta appena 47 calorie.

Uova di quaglia: hanno più proprietà nutritive rispetto a quelle di gallina, ed un uovo di quaglia ha solo 50 calorie.