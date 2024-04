Clara Soccini, nota solo come Clara, è stata una delle cantautrice più giovani a partecipare al Festival di Sanremo 2024. L’attrice italiana della fortunata serie Mare Fuori, ha rivelato la dieta per la sua forma fisica.

La dieta di Clara Soccini: cosa mangia la cantante

Clara Soccini, nota semplicemente come Clara, è una delle più giovani cantautrici presenti al Festival di Sanremo 2024. Classe 1999, ha iniziato a prendere lezioni di canto e pianoforte dai tempi del liceo, successivamente si trasferisce a Milano per iniziare la carriera da modella.

Il suo più grande successo arriva nel 2023, interpretando il ruolo di Giulia, in arte Crazy J, nella serie televisiva Mare fuori. Il trampolino di lancio per la sua carriera musicale arriva proprio durante il corso della serie, voce del brano Origami all’alba, scritto insieme a Matteo Paolillo e premiato in seguito con tre dischi di platino. Nel 2023 pubblica il singolo Cicatrice e quest’anno è stata tra le protagoniste del Festival di Sanremo 2024 con il brano Diamanti grezzi. Ha vinto il premio Enzo Jannacci Nuovo IMAIE per la migliore interpretazione e il premio rivelazione Siae Roma videoclip 2024.

Talento nel canto e nella recitazione, bellissima con un fisico da modella, la big di Sanremo 2024 rivela una forma fisica smagliante. Ma qual è il suo stile di vita? La giovane 25enne di Varese è magra di costituzione, ma mangia sano e bilanciato per non perdere il suo peso forma. Di talento e di una bellezza acqua e sapone, Clara Soccini è alta 173 cm, e grazie a un’alimentazione sana la cantante e attrice riesce a non aumentare di peso.

Clara non rinuncia a un tocco chic e glowy quando si parla di make-up. Come visto a Sanremo 2024, il suo stile personale è molto diverso da quello di Crazy J, il personaggio che interpreta in Mare Fuori. La sua è una tipica bellezza acqua e sapone, ed è questo il segreto del suo stile. Uno dei suoi tratti ricorrenti è lo chignon, che mette in risalto i lineamenti delicati e femminili del suo volto. Di tendenza il bun raccolto, che fa tanto anni ’90, con il make-up sempre fresco e soprattutto radioso. La giovane cantante ha uno stile unico, raffinato, elegante e mai banale.

Clara Soccini e la dieta della cantante e attrice

Clara Soccini, nota solo come Clara, è un’artista poliedrica che spazia dalla musica, alla scrittura, alla recitazione. Diventata popolare come Crazy J nella fortunata serie tv Rai Mare Fuori, l’abbiamo vista lo scorso febbraio al Festival di Sanremo 2024 con abiti lunghi e stretti che mettevano in risalto le sue forme e con i loro colori che facevano pendant con gli occhi verdi dell’artista.

Di talento, e bellezza acqua e sapone, il suo fisico magro e la sua altezza invidiabile l’hanno fatta apprezzare da brand di moda con cui ha collaborato. A contribuire alla perfetta forma fisica di Clara, c’è una vita movimentata e piena d’impegni, che la portano dal palco al set.

Clara ha anche uno stile di vita molto equilibrato. Mangia quindi in modo sano e allena il proprio corpo almeno 3 volte a settimana dedicandosi a sessione intense in palestra, spesso anche in compagnia delle sue colleghe, come mostra sui social. Semplici segreti di bellezza come dieta sana e allenamento sono dei fattori fondamentali per mantenersi in forma e stare bene con il proprio corpo.