La dieta del collagene è un tipo di alimentazione che aiuta a prevenire le rughe e a mantenere la pelle elastica e tonica. Vediamo quindi cosa mangiare per avere una pelle giovane più a lungo.

Collagene: a cosa serve e perché assumerlo con la dieta

Il collagene è una proteina che viene naturalmente prodotto dall’organismo e svolge diverse funzioni: rinforza muscoli, ossa, denti, cartilagini, capelli e rende elastica e luminosa la pelle. Col tempo e con l’andare dell’età, però, il nostro organismo smette di produrre questa sostanza per via dell’invecchiamento cellulare causato dai radicali liberi.

Inoltre, ci sono alcuni fattori che accelerano la perdita di questa proteina, come un’eccessiva esposizione al sole e ai raggi UV, lo stress, il fumo e sostanze tossiche e inquinanti presenti nell’aria.

Ciò ha delle conseguenze negative non solo per la pelle, ma anche per tendini e articolazioni, che perdono di elasticità. Vediamo quindi come reintegrare questa proteina nell’organismo attraverso la dieta del collagene.

Dieta del collagene: frutta, verdura e semi

Più che di dieta del collagene, bisognerebbe parlare di alimenti che aiutano a stimolare la produzione di questa proteina e dell’elastina, in quanto ricchi di sali minerali, antiossidanti e Omega-3.

Tra questi, vi sono i semi, in particolare quelli di chia, di girasole e di lino, ricchi di fibre e Omega-3, che aiutano a prevenire le infiammazioni cutanee. Altri cibi da inserire nella dieta del collagene sono la frutta secca, che contiene la lisina, una proteina che contribuisce alla struttura del collagene, e i peperoni rossi, ricchi di vitamina C, che rallentano l’invecchiamento e proteggono la pelle dall’inquinamento atmosferico e dai raggi UV.

Altri cibi che fanno parte della dieta del collagene sono le carote, papaya, spinaci, melagrana, mirtilli, patate dolci, uva e curcuma. Sono tutti degli alimenti che prevengono la formazione di rughe precoci, donando maggiore elasticità e idratazione alla pelle, facendola apparire compatta e luminosa. Inoltre, la proteggono dai danni ossidativi causati dai raggi solari e dall’inquinamento.

Dieta del collagene: carne e pesce

Nella dieta del collagene non rientrano solo i vegetali, ma anche la carne e il pesce. Ad esempio, per la pelle sono ottimi pesce azzurro e salmone, ricchi di acidi grassi e Omega-3, che prevengono la formazione di radicali liberi. Da non tralasciare nemmeno la carne di manzo e il pollo, perché contengono lisina, glicina e idrossiprolina, tutte sostanze che vanno a comporre il collagene.