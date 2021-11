Dieta della Terza Età: i migliori cibi e integratori

La Dieta della Terza Età fa riferimento ad un programma specifico e variabile, grazie al quale preservare il benessere psicofisico dell’organismo durante la vecchiaia, impedendo, in questo modo, un aumento di peso che potrebbe anche compromettere lo stato di salute della persona interessata.

Dieta della Terza Età

Ad ogni età e stadio della vita che si attraversa dovrebbe corrispondere un determinato programma alimentare. Sulla base di questo principio si sviluppa la cosiddetta Dieta della Terza Età, un programma alimentare specifico e variabile, che raggruppa una serie di abitudini alimentari, nuove e corrette, grazie alle quali mantenersi in forma e conservare il benessere psicofisico del proprio organismo.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, perché, ad un certo punto della vita, è importante modificare e correggere le proprie abitudini alimentari, quali sono i rischi che si corrono e come riequilibrare lo stile di vita, per una terza età tranquilla e serena.

Dieta della Terza Età: cibi

A causa di ragioni diverse, molto spesso, gli anziani perdono l’appetito. Ad esempio, possono avere dei problemi con i denti e non riuscire a mangiare correttamente, si sentono soli e depressi, tristi e demotivati. E pure, un’alimentazione corretta è fondamentale, soprattutto con il passare degli anni, per ridurre il rischio di sviluppare malattie cardiache, regolarizzare i livelli di glicemia e colesterolo, migliorare la vista e molto altro ancora.

L’aspetto interessante della Dieta della Terza Età è legato poi alla possibilità di migliorare lo stato di salute dell’individuo, conservando un peso forma ottimale! Pertanto, se mangiare uno snack, di tanto in tanto, non è un problema, l’alimentazione sbagliata può diventarlo.

Se sei una persona anziana, il nostro consiglio è quello di consumare frutta e verdura regolarmente, ma anche legumi, pesce e carne bianca, allo scopo di proteggersi dalle malattie, che sono tipiche della vecchiaia, ma anche allo scopo di mantenere un peso forma ottimale e abbassare il rischio di sviluppare malattie legate all’aumento di peso.

