Eucalipto: benefici per la pelle

L’eucalipto è un prodotto del tutto naturale che vanta un gran numero di benefici per la salute. I suoi impirghi però riguardano anche la cosmesi, infatti esso è utile per migliorare l’aspetto della pelle. Sia chi ha la pelle secca che chi ha la pelle grassa può utilizzare olio essenziale di eucalipto per ottenere benefici unici.

Scopriamo quali sono i motivi per utilizzare tale rimedio naturale sulla cute.

Eucalipto contro le irritazioni della pelle

L’eucalipto sulla pelle vanta un grande effetto anti-infiammatorio e di conseguenza risulta perfetto per ridurre le irritazioni. Per lenire il fastidio che deriva da ferite e da bruciature è quindi possibile sfregare un po’ di olio essenziale di eucalipto sulla zona in cui c’è il problema.

L’effetto dell’eucalipto è utile anche in caso di herpes sulle labbra.

In caso di punture di insetto risulta davvero in grado di dare sollievo e per questo è sempre utile avere in casa olio essenziale di eucalipto da utilizzare al bisogno.

Eucalipto per la pelle secca

La pelle secca riguarda un gran numero di persone che, di conseguenza, cercano di migliorarne l’aspetto e la salute utilizzando creme di vario genere. Un ottimo rimedio contro la pelle secca è l’olio essenziale di eucalipto.

Mescolando qualche goccia di questo prodotto in un bicchiere di olio di germe di grano infatti si ottiene un prodotto perfetto per idratare la pelle.

Massaggiare questa soluzione sulla cute secca contente quindi di renderla morbida e luminosa. Idratando in profondità la pelle, questa risulterà più sana e bella da vedere. Proprio per questo è bene eseguire frequentemete massaggi con questa miscela.

Eucalipto per la pelle grassa

Chi soffre di pelle grassa dovrebbe considerare l’utilizzo dell’olio essenziale di eucalipto per poter ottenere alcuni benefici che esso regala.

L’azione antisettica e rinfrescante di questo rimedio naturale è infatti utile per chi ha problemi di acne sulla pelle.