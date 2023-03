Dieta iposodica: funzionamento e cosa mangiare

In un regime dimagrante ci sono degli alimenti e dei cibi che sarebbe meglio evitare di consumare per il consumo troppo elevato di sale che aumenta i centimetri nei punti critici. Per questa ragione, la dieta iposodica può aiutare a tornare in forma grazie al poco contenuto di sodio di cui si basa.

Dieta iposodica

Quando si segue un regime alimentare per perdere peso, è sempre buona norma cercare di ridurre le quantità di sale nei vari piatti dal momento che possono portare a un aumento di grassi e di inestetismi come la ritenzione idrica o cellulite. Una dieta iposodica è l’ideale perché aiuta a limitare il sale nei cibi, quindi ad adottare le giuste accortezze.

Può essere molto difficile riuscire a ridurre il sale nei cibi, ma non è impossibile. Come in tutte le cose, bisogna farlo in modo graduale per dare al corpo e all’organismo il tempo di abituarsi. L’organismo necessita fino a 0.6 grammi di sodio al giorno, ma sarebbe meglio cercare di non superare la dose di 5 grammi al giorno per gli adulti.

I soggetti in età matura non dovrebbero superare i 4 grammi giornalieri. Si consiglia di attenersi a queste quantità perché un consumo eccessivo può portare a delle problematiche in ambito della salute con rischio di sindrome metabolica. I consumi elevati portano a un maggiore rischio di obesità.

Dieta iposodica: consigli

Coloro che vogliono seguire una dieta iposodica devono capire che il sodio è contenuto in una serie di alimenti come l’acqua, la frutta e la verdura per cui è bene cercare di limitare il cibo. Il sodio è poi contenuto nel pane e in altri prodotti da forno per cui è bene cercare di evitarne il consumo eccessivo.

Per una dieta di questo tipo bisogna cercare di portare in tavola alimenti che ne abbiano poco, come la frutta e la verdura, ma anche la carne e il pesce fresco, compreso legumi quali piselli, fagioli, ceci, ecc. Si consiglia di optare per pane senza sale e pasta integrale da consumare a basso contenuto di sodio o senza sale.

Per insaporire i piatti, invece del sale è bene usare delle erbe aromatiche come timo, maggiorana, basilico oltre a spezie come pepe, peperoncino, zafferano, ecc. Sono elementi che danno un tocco in più ai cibi e ai piatti.

Si consiglia poi di evitare tutti quegli alimenti che sono ricchi invece di sale e che non vanno inseriti nella dieta iposodica, cibi confezionati, gli snack, le patatine ma anche tutti quelli affettati che sono ricchi di sale e quindi non indicato in questo regime.

Dieta iposodica: integratore

