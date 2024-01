Dieta di gennaio: come tornare in forma

Il mese di gennaio, complice anche il ritorno alla routine di tutti i giorni, dopo il periodo vacanziero delle festività natalizie, porta a fare i conti con i chili di troppo che si sono accumulati. Per tornare in forma e stare meglio sotto tutti i punti di vista, la dieta di gennaio è il regime adatto per una serie di alimenti e di prodotti di stagione che fanno bene al fisico. Vediamo in cosa consiste.

Dieta di gennaio

Il mese di gennaio, con l’inizio del nuovo anno, porta anche buoni propositi e, tra questi, per molti uomini e donne, vi è anche il desiderio di rimettersi in forma nel modo giusto. A tal proposito, la dieta di gennaio è il regime ideale da consumare per eliminare i chili di troppo e prepararsi anche al periodo invernale.

Sono diversi coloro che decidono di ripartire alla grande e quindi di rimettersi in forma, anche per stare bene con sé stessi e il proprio fisico. In questa fase risulta fondamentale, non solo attenersi alle regole e linee guida da seguire, ma anche capire quale alimentazione sia maggiormente adatta e consona per le proprie esigenze.

Seguire la dieta di gennaio non significa optare per un regime eccessivamente rigido o restrittivo. La cosa importante è cominciare a seguire un programma alimentare che sia ben equilibrato e bilanciato per riuscire a riprendere al massimo le proprie abitudini. Inoltre, una buona alimentazione aiuta anche a difendersi dai malanni di stagione.

In questo periodo è anche molto utile seguire un regime controllato, non solo per il fisico, ma anche per tenere sotto controllo la salute evitando di andare incontro a malanni come raffreddori e influenze che stanno minando il fisico di molti.

Dieta di gennaio: come seguirla

Per cominciare la dieta di gennaio non ci sono delle regole ben precise o stabilite, ma soltanto delle linee guida che possono aiutare a ottenere risultati importanti in poco tempo. Si consiglia di bere almeno due litri di acqua al giorno, possibilmente lontano dai pasti. Sono consigliate anche le tisane, gli infusi e succhi di frutta naturali.

In questo modo si riesce a compensare il senso di sazietà e, al tempo stesso, eliminare le impurità e le scorie. Sono poi fondamentali i cinque pasti al giorno, quindi oltre alla colazione, il pranzo e la cena, anche i due spuntini di metà mattina e pomeriggio. A tal proposito, è bene consumare alimenti di stagione come noci e frutta secca che aiutano a evitare le abbuffate.

Per seguire la dieta di gennaio non manca poi la frutta e verdura di stagione in modo da variare anche i colori. Si possono infatti consumare verdure che sono ricche di nutrienti come proteine, vitamine quali carciofi, spinaci, ma anche cavoletti di Bruxelles oppure mandarini e arance che contengono vitamina C utile per prevenire i raffreddori.

I broccoli, i finocchi, ma anche le cime di rapa, le mele sono solo alcuni degli alimenti fondamentali in questo regime dietetico. Una centrifuga o spremuta di arance è il modo migliore per cominciare la giornata e fare così il pieno di vitamine per stimolare e aumentare le difese immunitarie.

Dieta di gennaio: formula naturale

