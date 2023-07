Gabriel Garko è uno degli attori italiani più amati e ammirati di sempre. Protagonista di numerose fiction di successo soprattutto targate Mediaset, Garko all’età di 51 anni è sempre un sex symbol. Ecco la sua dieta.

La dieta di Gabriel Garko: come si tiene in forma l’attore?

Alto 1,92 m Gabriel Garko nel 1990 vince il titolo di Mr. Settimo Torinese, concorso che l’anno successivo lo porterà a vincere il titolo del concorso Il più bello d’Italia. Dopo i primi fotoromanzi Garko è protagonista alla fine degli anni Novanta di diversi cortometraggi.

Ma è nel 2006 come protagonista della miniserie tv in onda su Canale 5 e campione di ascolti L’onore e il rispetto che Gabriel Garko viene proclamato al successo divenendo uno dei sex symbol per eccellenza di tutte le donne italiane. Ma oggi, all’età di 51 anni, come si tiene in forma il bel attore?

Per mantenersi in forma Garko sta attento all’alimentazione, fa tanto sport e ha anche smesso di fumare per mantenere più giovane la sua pelle. L’attore ed ex modello torinese ha confessato che il suo aspetto fisico è merito del metabolismo accelerato: “brucio i grassi senza fatica”, ha dichiarato l’attore.

Ma a quanto detto da lui stesso, non segue una dieta specifica ma comunque a tavola non si abbuffa mai e non esagera con le porzioni. Inoltre, Gabriel assume proteine, carboidrati e vitamine con regolarità e senza eccessi. Infine Garko dedica molto tempo allo sport.

“Dedico almeno un’ora al giorno alla corsa o agli esercizi a corpo libero nella palestra di casa mia. Infine faccio lunghe passeggiate a cavallo intorno ai Castelli Romani”, ha confessato l’attore e sex symbol.

Gabriel Garko e la dieta: cosa mangia l’attore ed ex modello?

Gabriel Garko, come anticipato, è uno degli attori più amati dagli italiani non solo per aver preso parte alle fiction di successo ma anche per il suo aspetto obiettivamente invidiabile anche dopo i 50anta. Oltre al mangiare sano, l’attore ha anche detto addio al fumo.

Gabriel ha preso la decisione di smettere di fumare dopo che una sera, rimasto senza sigarette, ha girato quasi tutta la città di Roma alla ricerca di un distributore automatico. Da lì ha capito che doveva dire addio al fumo.

“Non ho più vent’anni e anche se dedico molto tempo allo sport, il fisico a lungo andare può risentirne”, ha detto l’attore. Per uscire dalla dipendenza dal fumo Garko si è rivolto ad un’associazione specializzata dal curare tale dipendenza. Dopo aver fatto alcuni seminari è riuscito a buttare per sempre il pacchetto di sigarette.