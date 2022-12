La dieta è massimo comun denominatore della vita di una celebrità e nel K-pop il controllo del peso è fondamentale. Per perdere molto peso la cantante Wendy del gruppo sud-coreano Red Velvet ha dovuto seguire una dieta rigida ai limiti dell’assurdo.

Scopriamo di cosa si tratta.

La dieta assurda di Wendy delle Red Velvet

La cantante Wendy del gruppo musicale sud-coreano formatosi a Seul nel 2014, ha seguito una dieta rigidissima che le ha fatto perdere molto peso. Qualche anno fa i fan della giovane cantante coreana erano preoccupati per il suo aspetto, sempre più magro. Tanto che si parlava di anoressia durante il come back estivo fatto dalle Red Velvet con il mini album “The Red Flavor”.

Le diete seguite dalla maggior parte delle star K-pop non contengono le sostanze nutritive necessarie, sono assolutamente sconsigliate, sono dannose per il vostro corpo e non vi darebbero l’energia sufficiente per fare qualsiasi cosa. Come la dieta e l’effetto yo-yo di Wendy delle Red Velvet.

Wendy delle Red Velvet è cambiata molto di peso dal suo debutto e spesso ha svelato un fisico fin troppo asciutto per i come back con il gruppo: è iniziata a circolare la voce che seguisse prima dei ritorno una rigidissima e malsana dieta che, secondo i rumors, prevedeva solo 350 calorie al giorno.

Wendy era paffuta e il suo primo ‘no’ dalla Cube Entertainment lo ricevette esclusivamente perché il suo aspetto fisico non si adatta ai loro standard. Questo la spinse a mettersi a dieta, in modo compulsivo.

Il peso di Wendy non è mai stato stabile, probabilmente dimagrisce in modo sbagliato e non segue una dieta sana ed equilibrata. Non provate mai ad imitarla se non volete incappare in problemi di salute, anche gravi.

L’idolo coreano è giunta a perdere 15 kg in 4 mesi. A colazione, Wendy mangiava una mela e beveva del succo di lattuga. A pranzo beveva il succo di zucca e per cena nulla, cercava di non mangiare. Wendy pesa 42 kg per 1.59 di altezza, un peso assurdo per una persona in salute. Questo è a causa delle sue diete drastiche e folli solo per continuare a lavorare nel mondo della musica coreana.

Routine di allenamento di Wendy delle Red Velvet

Per dimagrire, oltre a mangiare davvero poco, la cantante sud-coreana Wendy si allena molto. La prima attività che seguono le K-pop star è il ballo per perdere peso in modo veloce. 2 ore di coreografie tutti i giorni, anche per rendere il corpo tonico e esteticamente “accettabile”.

Sempre per bruciare calorie, la cantante salta la corda. Con questa attività riesce a bruciare fino a 400 calorie al giorno.