Dieta Mediterranea estiva: la migliore per dimagrire

La Dieta Mediterranea estiva è la dieta perfetta da seguire se il vostro obiettivo è quello di perdere peso e preservare il corretto funzionamento del proprio organismo. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come funziona e quali sono i suoi benefici.

Dieta Mediterranea estiva

La Dieta Mediterranea estiva raggruppa una serie di abitudini alimentari sane, tipiche dei paesi che si affacciano sul Mar Mediterraneo, in modo particolare, Italia, Spagna, Francia e Grecia. La Dieta Mediterranea estiva, pertanto, si presenta secondo versioni diverse, che rispecchiano le abitudini dei diversi paesi e delle diverse regioni. Indipendentemente dalla versione che si decide di seguire, la Dieta Mediterranea non solo favorisce la perdita di peso e il mantenimento del peso forma ottimale, nel corso del tempo, ma presenta numerosi benefici per la salute dell’uomo.

Qualunque regime alimentare può diventare “mediterraneo” se:

si assumono con regolarità i cibi ricchi di amido , come pasta e pane;

, come pasta e pane; si incrementa il consumo settimanale di pesce ;

; si assumono con regolarità frutta e verdura ;

e ; si riduce il consumo di carne ;

; si ricorre all’utilizzo di prodotti vegetali per i condimenti, come l’olio extravergine d’oliva.

Dieta Mediterranea estiva: benefici

La Dieta Mediterranea estiva, ricca di frutta e verdura, grassi sani e cereali integrali, può limitare il rischio di contrarre alcune patologie. Tale dieta, ad esempio, può:

prevenire le i nfiammazioni grazie al consumo regolare di pesci grassi, come il salmone, il tonno e lo sgombro, peraltro ricchi di acidi grassi omega-3;

grazie al consumo regolare di pesci grassi, come il salmone, il tonno e lo sgombro, peraltro ricchi di acidi grassi omega-3; rigenerare la pelle , ancora una volta, per il consumo regolare di pesci grassi;

, ancora una volta, per il consumo regolare di pesci grassi; alleviare il dolore , in alcuni casi, grazie all’utilizzo dell’olio d’oliva per i condimenti, ricco di oleocantale, un composto che, negli effetti, è simile a quello dell’ibuprofene e l’aspirina;

, in alcuni casi, grazie all’utilizzo dell’olio d’oliva per i condimenti, ricco di oleocantale, un composto che, negli effetti, è simile a quello dell’ibuprofene e l’aspirina; mantiene il cervello attivo e abbassa il rischio di contrarre patologie neurodegenerative, per la consumazione regolare di alimenti ricchi di antiossidanti, come la frutta secca e, in modo particolare le noci, ma anche l’olio extravergine d’oliva;

e abbassa il rischio di contrarre patologie neurodegenerative, per la consumazione regolare di alimenti ricchi di antiossidanti, come la frutta secca e, in modo particolare le noci, ma anche l’olio extravergine d’oliva; riduce il rischio di contrarre alcune patologie cardiovascolari.

Per lo stesso principio, una Dieta Mediterranea estiva favorisce il peso forma ottimale e la perdita di peso.

Dieta Mediterranea estiva: integratore

Indipendentemente dalla versione di Dieta Mediterranea estiva che si decide di seguire, sarebbe una decisione saggia quella di supportare la dieta con l’assunzione regolare di un integratore alimentare che, oltre a favorire la perdita di peso, stimoli il corretto funzionamento dei processi metabolici dell’organismo dato che, in alcuni casi, il metabolismo lento è la causa principale dell’aumento di peso. Attualmente è l’integratore naturale più abbinato nelle varie diete per dimagrire grazie ai benefici e alla sicurezza di utilizzo. Inoltre è notificato come sicuro dal ministero dalla salute.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Piperina & Curcuma Plus si presenta come il primo integratore alimentare, naturale e biologico, in grado di favorire la perdita di peso attraverso la corretta stimolazione del metabolismo, grazie all’azione sinergica dei principi attivi che lo compongono e che, nello specifico, risultano essere:

la Piperina , l’alcaloide principale del pepe nero, selezionata per la sua capacità di aumentare la produzione dei succhi gastrici all’interno dell’intestino, risvegliare il metabolismo e favorire la perdita di peso;

, l’alcaloide principale del pepe nero, selezionata per la sua capacità di aumentare la produzione dei succhi gastrici all’interno dell’intestino, risvegliare il metabolismo e favorire la perdita di peso; la Curcuma , essenziale per depurare e purificare l’organismo, ma anche e soprattutto per la sua capacità di impedire ai succhi gastrici in eccesso di raggiungere e danneggiare l’intestino;

, essenziale per depurare e purificare l’organismo, ma anche e soprattutto per la sua capacità di impedire ai succhi gastrici in eccesso di raggiungere e danneggiare l’intestino; il Silicio Colloidale, essenziale per la salvaguardia della salute delle ossa, della pelle e dei tendini, ma anche e soprattutto per la sua capacità di potenziare l’azione benefica di curcuma e piperina.

