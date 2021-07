L’avocado è un frutto tropicale davvero molto apprezzato per il suo gusto e anche per i benefici che regala all’organismo. Questo alimento è in grado di migliorare infatti la salute dell’intestino in modo davvero importante. Scopriamo cosa è emerso in merito a queste proprietà grazie ad alcuni recenti studi.

Benefici dell’avocado per l’intestino: lo studio

Uno studio realizzato da studiosi dell’Illinois College of Agricultural, Consumer and Environmental Sciences ha indagato sui benefici dell’avocado per l’intestino. Secondo quanto emerso dalla ricerca, il frutto tropicale è davvero in grado di migliorare la salute dell’intestino.

Consumare ogni giorno questo frutto permette infatti di aumentare la quantità di microbi buoni presenti nell’intestino. Questi sono in grado di scomporre le fibre e di produrre metaboliti, indispensabili appunto per il benessere dell’intestino.

Lo studio ha quindi reso note le proprietà benefiche di questo frutto esotico nei confronti dell’intestino.

Avocado per ridurre gli acidi biliari

Lo studio ha fatto emergere che l’avocado è in grado di influenzare in modo molto positivo l’intestino e la microbiota intestinale. Il frutto è infatti in grado di ridurre in modo importante gli acidi biliari, ossia le molecole che il sistema digestivo produce per permettere l’assorbimento del grasso.

A tale riduzione è anche legato un importante aumento di acidi grassi a catena corte che sono in grado di migliorare di molto la salute dell’intestino.

Le fibre solubili dell’avocado sono ottime per l’intestino

L’avocado è anche molto ricco di fibre solubili che aumentano in modo importante il benessere del microbioma intestinale. Un avocado di medie dimensioni fornisce circa 12 grammi di fibra e consumarlo significa riuscire a raggiungere la quantità corretta di fibra giornaliera.

Quando si consumano le fibre alimentari si regala quindi salute ai microbi presenti nell’intestino e di conseguenza l’intero organismo ne beneficia in modo importante. Proprio per tale motivo l’avocado risulta essere un frutto ottimo per la salute.