Dieta MIND e atrofia cerebrale: evidenze da una coorte del Framingham Heart Study

Il dibattito su come l’alimentazione influisca sul cervello continua a crescere: il 24 marzo 2026 una sintesi di nuovi risultati ha richiamato l’attenzione dei clinici. Un lavoro pubblicato online il 17 marzo sulla rivista Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry riporta associazioni tra l’aderenza alla dieta MIND e modificazioni strutturali cerebrali osservate su più anni. L’interesse non riguarda soltanto misure cognitive, ma anche indicatori di atrofia misurabili con tecniche di imaging.

Caratteristiche dello studio e popolazione analizzata

La ricerca si è svolta all’interno della coorte Offspring del Framingham Heart Study e ha incluso 1647 partecipanti di mezza età e anziani. L’aderenza alla dieta MIND è stata valutata tramite questionari alimentari validati somministrati in più occasioni (Exam 5, 6 e 7), mentre i parametri di imaging sono stati raccolti longitudinalmente tra il 1999 e il 2019. Ogni soggetto ha avuto in media tre valutazioni di risonanza magnetica, permettendo di stimare tassi di cambiamento nel tempo e di correlare il profilo dietetico con modificazioni strutturali cerebrali.

Metodo di valutazione dietetica e imaging

La misurazione dell’aderenza si basa su un punteggio che sintetizza il consumo di alimenti caratteristici della MIND, un modello che unisce principi della dieta mediterranea e della DASH. Le immagini cerebrali hanno fornito volumi della sostanza grigia totale e dei ventricoli laterali, indicatori noti di neurodegenerazione. Il disegno prospettico e le ripetute misurazioni alimentari consentono una visione più robusta rispetto agli studi trasversali, anche se rimane la natura osservazionale del dato.

Risultati principali e loro interpretazione

I risultati chiave emergono dopo un follow-up mediano di 12,3 anni. Per ogni incremento di tre punti nel punteggio MIND si è osservata una riduzione del tasso di atrofia della sostanza grigia pari a 0,279 cm³/anno, corrispondente a un’attenuazione del 20,1% del declino legato all’età. In termini pratici, questo effetto è stato descritto come l’equivalente di circa 2,5 anni di «ringiovanimento» cerebrale nel periodo considerato, suggerendo un impatto clinicamente rilevante dell’alimentazione sul volume cerebrale.

Modificazioni ventricolari e loro significato

Parallelamente, una maggiore aderenza alla dieta è stata associata a un più lento incremento del volume dei ventricoli laterali, marker di atrofia. Il tasso di espansione ventricolare è risultato inferiore di 0,071 cm³/anno, con un effetto più pronunciato sul ventricolo laterale sinistro. Questo cambiamento corrisponde a un’attenuazione dell’8–9% dell’invecchiamento strutturale cerebrale, approssimabile a circa un anno di ritardo nel processo di aging.

Implicazioni cliniche e raccomandazioni

Per il medico e il neurologo clinico, questi dati offrono motivi concreti per considerare la nutrizione come parte delle strategie di prevenzione primaria e secondaria del declino cognitivo. L’associazione tra dieta e modificazioni strutturali rafforza il concetto che interventi comportamentali possano modulare processi neurodegenerativi. Tuttavia, è fondamentale ricordare che i risultati provengono da un’analisi osservazionale: occorrono trial randomizzati per stabilire una relazione causale definitiva.

Limiti, contesto e prossimi passi di ricerca

Lo studio ha punti di forza importanti, come il lungo periodo di osservazione e le ripetute misurazioni, ma presenta anche limiti tipici: la possibilità di fattori confondenti residui, l’autovalutazione del consumo alimentare e la generalizzabilità dei risultati a popolazioni diverse. Il passo successivo logico consiste nel progettare studi interventistici randomizzati che testino l’effetto pratico dell’adozione della dieta MIND su volumi cerebrali e funzioni cognitive, nonché di esplorare meccanismi biologici (infiammazione, vascolarità, metabolismo) alla base delle osservazioni.

In sintesi, i dati raccolti nella coorte Offspring del Framingham Heart Study suggeriscono che una maggiore aderenza alla dieta MIND si associa a una modulazione favorevole dei processi di invecchiamento cerebrale, con riduzione della perdita di sostanza grigia e minore espansione ventricolare. Pur necessitando conferme tramite trial, queste evidenze rinforzano l’idea che l’alimentazione sia un tassello importante nella prevenzione del declino cognitivo.