Miriam Sylla, pallavolista e capitana della nazionale italiana, è nata a Palermo da genitori ivoriani ma si è trasferita in giovane età con la famiglia a Valgreghentino, in Lombardia. Considerata una delle miglior schiacciatrici, ecco la sua dieta.

La dieta di Miriam Sylla: cosa mangia la pallavolista?

Miriam Sylla, uno dei volti più conosciuti e apprezzati della pallavolo femminile, per la stagione 2022-23 viene ingaggiata dalla Pro Victoria Monza, nel massimo campionato italiano. Nelle Nazionali nel 2015 ottiene le prime convocazioni e nel 2017 vince la medaglia d’argento al World Grand Prix, nel 2018, l’argento al campionato mondiale, la medaglia di bronzo al campionato europeo 2019 e quella d’oro nell’edizione successiva.

Nel 2022 la Sylla conquista la medaglia d’oro alla Volleyball Nations League e quella di bronzo al campionato mondiale, premiata, come miglior schiacciatrice. Ma come si tiene in forma l’atleta, con la dieta e l’allenamento prima delle convocazioni?

Miriam Sylla è la capitana dell’Italvolley femminile guidata da Davide Mazzanti che ha vinto gli Europei e nel 2022 si è aggiudicata la Volleyball Nations League. La Sylla è molto onorata della fascia da capitana che comporta il fare qualche discorso in più nello spogliatoio, ma si fida ciecamente delle sue compagne.

Miriam Sylla è stata scelta come una delle due migliori schiacciartici in importanti competizioni internazionali: lo è stata ai Mondiali del 2018, quando l’Italia vinse la medaglia d’argento in Giappone, lo è stata agli Europei 2019, quando le azzurre conquistarono il bronzo, e lo è stata anche agli Europei 2021 vinti e dominati dall’Italia.

Le sue schiacciate e la sua forza esplosiva sono una delle caratteristiche principali di Miriam Sylla, ma la sua particolarità è che è una giocatrice capace di fare la differenza anche per il carattere e la grinta che ci mette sia nello schiacciare i palloni, sia nell’incitare e tenere unite le sue compagne.

La capitana Sylla è un esempio per i giovani atleti perché oltre a non saltare mai un allenamento è anche molto attenta a tavola. Per questo è spesso scelta da aziende del settore alimentare come testimonial. A tavola Miriam predilige il cibo biologico, mangia principalmente legumi, pollo, cereali, ma ogni tanto si concede anche qualche “sgarro” per non impazzire, come burro d’arachidi, pancake proteici e le patatine fritte, anche se lei in realtà le fa al forno.

Miriam Sylla e la dieta: come si tiene in forma?

Miriam Sylla, capitana della nazionale italiana di pallavolo, è alta 184 cm per 80 kg più o meno. Anche se con i suoi 184 cm di altezza la Sylla si considera bassa rispetto a molte delle sue compagne che superano i 190 cm, il suo fisico è statuario e potente.

Merito anche della dedizione con cui la pallavolista si allena in palestra, sollevando enormi pesi per rafforzare le braccia e le gambe, in modo da saltare e schiacciare al meglio.

Il suo allenamento, infatti, accanto a quello costante della pallavolo è in palestra dove solleva pesi e carichi pesanti per aumentare la massa muscolare ed essere più forte. E i risultati arrivano subito: è una delle più forti schiacciatrici del momento.