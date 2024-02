La dieta di Ryan Terry

Ryan Terry è un influencer e bodybuilder di fitness britannico che è attivo sulle piattaforme social. Ha conquistato il titolo di Mr Olympia nella categoria Men’s Physique, ecco la sua dieta.

Ryan Terry noto influencer e bodybuilder britannico ha conquistato il titolo di Mr Olympia nella categoria Men’s Physique di quest’anno. E’ cresciuto con un’attitudine allo sport, di solito imparando ogni attività sportiva nel giro di poche settimane. Dato che era così bravo, collezionò diverse medaglie già alla scuola elementare.

Ryan ha pensato per la prima volta di praticare il fitness all’età di 13 anni poi una volta compiuti 15 anni si è iscritto alla palestra locale per migliorare il suo fisico e acquisire sicurezza. Dopo anni di duro lavoro in sala pesi e di grandi miglioramenti, la decisione di partecipare alla sua prima gara di bodybuilding. In quel periodo Ryan lavorava come idraulico e modello part time, ma sentiva che la sua strada era nel mondo del bodybuilding.

Ha vinto il concorso Mr Great Britain, nel 2010, all’età di 21 anni. La sua forma fisica era al top, quindi decise di rappresentare nuovamente la Gran Bretagna nel concorso Mr International in Indonesia. Nell’aprile 2013 arrivò primo ai Nazionali del Regno Unito e venne incoronato Campione nazionale UKBFF. Lo stesso anno vinse l’Arnold Classic nella categoria Men’s Physique. Ryan non si è mai fermato, è l’esempio più lampante di dedizione e determinazione. Quest’anno la soddisfazione più grande: la vittoria al Mr. Olympia.

Qual è la dieta del bodybuilder per avere una forma fisica così imponente e gareggiare a livelli mondiali? Alla base della sua dieta super pulita: tutto ciò che è naturale e con pochi ingredienti. Per quanto riguarda i carboidrati, sono presenti nella sua dieta in grandi quantità come riso integrale, le patate dolci e l’avena.

Per quanto riguarda le proteine, invece, Ryan mangia uova, tonno, pollo, bistecche, salmone e a volte proteine in polvere. Non possono mancare i grassi buoni come mandorle, olio e avocado. Adora anche la frutta, in particolare i mirtilli, e le verdure.

Ryan Terry, da sempre appassionato di fitness, prima faceva l’idraulico ma poi dopo anni di lavoro in palestra nel 2010 è entrato nel Mr Great Britain, dove ha ottenuto il primo posto e poi ha vinto Mister International. Poco dopo, Terry ha ottenuto la sponsorizzazione di un’azienda di integratori di fama mondiale. È qui che le cose hanno davvero iniziato a cambiare per Ryan.

Ben presto prese la coraggiosa decisione di dare una svolta alla sua carriera, dedicando il suo lavoro solo ai suoi sponsor e alle promozioni nel fitness. Ciò gli ha permesso di concentrare completamente tutte le sue energie nel suo vero amore: il bodybuilding. Poi la grande soddisfazione di quest’anno premiato come Mr Olympia 2024. Abbiamo visto la sua dieta super sana fatta di tutti i macronutrienti da carboidrati, grassi e proteine.

Per quanto riguarda gli allenamenti il consiglio di Ryan è di affidarsi sempre a un personal trainer, mentre quando non ci si può permettere un preparatore è utile studiare e guardare video online per consigli su come allenarsi. Gli allenamenti di Ryan sono divisi per gruppi muscolari. Il lunedì allena la schiena, il martedì le spalle, il mercoledì le gambe, giovedì le braccia, venerdì l’addome e il petto, mentre il sabato e la domenica sono dedicati esclusivamente al cardio o al relax.