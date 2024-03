Angelina Mango cantante ex vincitrice del talent show di Maria De Filippi, “Amici” e di Sanremo 2024 con “La noia” che sta scalando le classifiche, rivela la sua dieta. Ecco come si tiene in forma.

La dieta di Angelina Mango

Angelina Mango cantante del momento, 22 anni di Maratea, ha vinto il Festival di Sanremo 2024 con il brano “La noia” che sta scalando le classifiche da un mese. Nel 2023 Angelina ha vinto il talent show “Amici” di Maria De Filippi e poi il grande successo con “La noia” canzone vincitrice di Sanremo. Figlia del cantante scomparso Mango e di Laura Valente ex voce dei Matia Bazar, come suo fratello, Angelina ha seguito le orme dei genitori fin da piccola.

Parallelamente, Angelina ha praticato danza per 10 anni, la sua passione di maggior interesse che poi ha abbandonato per dedicarsi esclusivamente alla musica. Dopo aver firmato un contratto con la Sony Music la figlia di Mango dopo “Amici” ha aperto il concerto di Elisa, con il suo EP Voglia di vivere ha vinto il disco d’oro mentre il singolo è diventato un tormentone dell’estate 2023, posizionandosi tra le prime dieci posizioni della Top Singoli e venendo certificato con triplo disco di platino.

Nel ottobre 2023 con il nuovo singolo Che t’o dico a fa ha raggiunto il disco di platino. La vincitrice di Sanremo 2024 con La noia si è aggiudicata anche il Premio Lucio Dalla, assegnato dalla Sala Stampa e il Premio Giancarlo Bigazzi, assegnato dall’orchestra, per la migliore composizione musicale. Amatissima sui social, Angelina si è fatta notare oltre che per la sua voce, per l’energia e per la forma fisica che la contraddistingue. Ma come fa?

La dieta di Angelina Mango, rivelata dalla cantante, consiste essenzialmente in una routine non solo alimentare fatta di buone e sane abitudini. La sua routine mattutina infatti, inizia appena sveglia con una colazione che non salta mai e dopo la quale Angelina si allena, sempre. A ciò Angelina aggiunge una sana passione per il ballo che le consente di muoversi tanto e di bruciare calorie mantenendosi in forma. Infatti la voce di “La noia” ama ballare sia nei video sia dal vivo ed è riuscita a farlo anche a Sanremo.

Inoltre la passione per il buon cibo e per la cucina è sicuramente una delle chiavi per il suo buon umore. Angelina si è detta un’amante della pizza che mangia ogni volta che può, ovviamente non sempre per non ingrassare. E ancora la cucina è una sua grande passione e nei momenti di relax se non è lei stessa ai fornelli le piace guardare i cooking show perché dice che la fanno rilassare. In primis come si deduce la passione per lo sport e per il ballo, ogni giorno, e poi una sana alimentazione con una colazione abbondante e completa le permette di mantenersi in forma e avere tutte le energie.

