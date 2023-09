Susan Sarandon, attrice e produttrice americana, ha confessato come si tiene cosi in forma a 76 anni. Ecco la dieta dell’attrice di Hollywood e tutti i cibi che mangia per perdere peso.

La dieta di Susan Sarandon: tutti i cibi che la aiutano a perdere peso

Susan Sarandon, una delle attrici più longeve e amate di Hollywood, nel corso della sua lunga carriera è stata premiata con un Premio BAFTA e uno Screen Actors Guild Award, venendo candidata nove volte ai Golden Globe e sei al Premio Emmy. E’ con il film The Rocky Horror Picture Show (1975) di Jim Sharman che diviene una star che emerge dal gruppo.

Una carriera basata sulla determinazione e su una femminilità densa, mai segnata dall’età che passa. Prima di essere attrice, Susan Sarandon è una donna emancipata e indipendente, intraprendente e a volte fin troppo politicamente corretta. Ma come si tiene in forma la 76enne? Dopo una commozione cerebrale nel 2019 dopo una caduta, e un cancro al seno che ha portato alla biopsia per rimuovere una crescita benigna, Susan Sarandon è rimasta in buona salute.

Lei stessa ha confessato la sua dieta e i cibi che la aiutano a perdere peso quando si accumula qualche kg di troppo. “Sono scioccata di avere anch’io 70 anni! Continuo a pensare di essere più giovane e lo sento dentro! È stato un momento un po’ strano, quella pietra miliare”, ha detto l’attrice qualche anno fa.

Uno dei segreti della sua giovinezza è non fumare: secondo gli studi della Mayo Clinic, il fumo ha dimostrato di accelerare l‘invecchiamento della pelle. L’attività può contribuire alla comparsa delle rughe e modificare l’aspetto del viso. Ecco cosa mangia per perdere peso e restare in forma.

Cibi antiossidanti

La Sarandon ha affermato di includere molti antiossidanti nella sua dieta, che hanno numerosi benefici, inclusa la riduzione dell’infiammazione. Gli antiossidanti sono composti che si trovano naturalmente in alcuni alimenti che aiutano a ridurre l’infiammazione neutralizzando i radicali liberi come nei mirtilli, broccoli e spinaci.

Beve poco alcol

Un altro modo in cui il premio Oscar si mantiene in salute è limitare il consumo di alcol. “Non sono proprio una bevitrice”, ha detto Susan Sarandon. Molti esperti concordano sul fatto che ridurre la quantità di alcol è salutare infatti l’alcol è pieno di calorie vuote.

Mangiare pochi carboidrati

Susan ha detto che quando è in menopausa non può mangiare la quantità di carboidrati che mangiava una volta poiché il suo metabolismo è cambiato. L’attrice mangia comunque i cereali integrali, ma evita il pane bianco e la pasta.

Susan Sarandon e la dieta: cosa mangia l’attrice?

L’attrice premio Oscar, Susan Sarandon splendida 76enne, si divide tra set, cinema e tv ma nonostante i tanti impegni non perde mai la sua forma fisica. Come fa si chiedono milioni di fan? Merito di uno stile di vita sano e di una dieta per perdere peso.

Susan Saradon fa il pieno di verdure: per perdere peso, un altro trucchetto della dieta di Susan è mangiare molte verdure e per farlo la Sarandon assume un paio di cucchiai di “Materia Verde”, che è una forma in polvere di verdure coltivate biologicamente tra cui broccoli, cavoli, prezzemolo, erba di grano, semi di lino e ortaggi a radice.

Mangia poca carne

Per anni la Sarandon è stata vegetariana e, anche se non lo è più, non mangia molta carne nella sua dieta. “Non mangio una quantità enorme di carne rossa”, ha detto. Infatti limitare la carne e scegliere fonti proteiche a basso contenuto calorico può ridurre l’apporto calorico complessivo, per perdere peso.