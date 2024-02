Uma Thurman, dopo vent’anni dal film che l’ha resa un’icona assoluta, Kill Bill, continua a rimanere la sposa più celebre dell’immaginario cinematografico. Ecco la dieta della diva americana.

La dieta di Uma Thurman

Uma Thurman, icona indiscussa del cinema, star del celebre film Kill Bill che l’ha resa appunto un’icona nell’immaginario collettivo, oggi resta una donna sensuale, intelligente e ancora bellissima. Uma ha stravolto i rigidi canoni di bellezza hollywoodiani, facendosi un vanto di quelle sue imperfezioni, gli occhi distanziati, il corpo snello. La Thurman è cresciuta con un’educazione buddista che fu fondamentale per il suo imprinting, grazie al padre grande precursore del buddismo. Proprio il suo corpo magro, l’altezza, gli insoliti lineamenti del viso la fecero notare e apparire su alcuni noti magazine di moda.

Nonostante fosse stata scelta già precedentemente da registi come Stephen Frears e al fianco di Keanu Reeves, furono gli anni Novanta a consacrare la celebrità di Uma Thurman. Nel 1994 le fu sufficiente un provino per conquistare il cuore e il genio di Quentin Tarantino, che la scelse come sua musa a vita e la portò al successo. Il film era naturalmente Pulp fiction.

Questo comportò la sua prima nomination agli Oscar e ai Golden Globe, oltre alla vittoria all’Mtv movie Awards.

Il legame così forte con Tarantino potrà poi nel 2003 e 2004 all’uscita dei capolavori Kill Bill vol.1 e 2 per cui Uma è ricordata ancora oggi dopo vent’anni. Icona inarrestabile, Thurman oggi a 53 anni è mamma di tre figli, due con cui sempre più spesso si accompagna sui red carpet prima di tornare alla piccola di casa, Luna, avuta con il finanziere francese Arpad Busson.

Ma qual è il segreto alla base della sua eterna bellezza e forma fisica? L’alimentazione ha un ruolo importante nella sua vita. Ma la sua non è una semplice e sana dieta, ma qualcosa di più particolare. La dieta di Uma Thurman, infatti, è un’alimentazione crudista, fatta quindi di alimenti freddi, che non sono cotti a più di 45 gradi e che non vengono quindi trasformati dalle temperature o dai loro processi di elaborazione.

A differenza di molti altri tipi di dieta, quella di Uma Thurman non prevede degli alimenti elaborati, ma crudi. Esclude infatti qualsiasi cibo che viene cucinato, bollito o lessato. Un tipo di crudismo onnivoro, che le permette di consumare qualsiasi tipo di alimento, perfino la carne, purché sia cruda oppure essiccata. Soprattutto il cibo essiccato sembra che sia il suo preferito.

Uma Thurman e la dieta crudista: cosa mangia?

Uma Thurman, diva di Hollywood diventata celebre negli anni Novanta, sarà per sempre la musa di Quentin Tarantino anche se nel corso della sua longeva carriera come attrice ha interpretato diversi ruoli. Tra i più recenti al fianco di Meryl Streep in Prime, poi La mia super ex ragazza e Un marito di troppo fino a tornare a dividere ancora il set con John Travolta in Be cool.

Splendida 53enne, mamma di tre figli, Uma segue da molto tempo una dieta crudista. Per la musa di Tarantino nessun cibo può essere cucinato, bollito o lessato poiché le alte temperature porterebbero i cibi a perdere una serie di qualità ed enzimi.

Uma si basa sulla tipologia onnivora, puntando su cibi essiccati, in particolare modo la frutta, che l’attrice consuma come spuntini. La star di Hollywood è sempre stata nota per il suo fisico snello e tonico, che attribuisce a una combinazione di esercizio fisico regolare e una dieta completa.

Uno dei suoi segreti è di restare idratato: bere molta acqua è essenziale per una salute e un benessere ottimali e la Thurman si assicura di rimanere idratata durante il giorno. Incorpora anche bevande ricche di elettroliti come acqua di cocco e tisane per supportare le esigenze di idratazione del suo corpo.