Rosa Perrotta, una delle ex troniste di “Uomini e Donne” più seguite sui social, tanto da partecipare alle fashion week invitata dai brand, ha rivelato come si tiene in forma. Ecco la sua dieta da urlo.

La dieta da urlo di Rosa Perrotta: come si tiene in forma la star?

Rosa Perrotta, 34 anni, una delle ex troniste di Uomini e Donne dove ha conosciuto il suo attuale marito Pietro Tartaglione, ha confessato come è tornata in forma subito dopo le due gravidanze. L’influencer da 2 milioni di followers, infatti, è mamma bis.

Un capitolo a parte è l’allattamento. “Ho fatto allattamento esclusivo per sei mesi poi ho iniziato lo svezzamento per due mesi”, ha confessato nelle storie Instagram l’ex tronista. Quando allattava Rosa mangiava di tutto, ma non ingrassava perché l’allattamento in sé in linea di massima comporta un consumo calorico importante e quindi il dispendio di energie non fa aumentare di peso.

Poi le cose sono cambiate: “Quando ho smesso l’allattamento ho cominciato a prendere peso. All’inizio dopo la gravidanza ho riscontrato che quando mangiavo i carboidrati, soprattutto quelli raffinati, la pancia mi si gonfiava tantissimo, tant’è che pensavo di avere una diastasi addominale post parto”, ha rivelato l’influencer campana.

Per tornare in forma è bastato cambiare alimentazione tornando a quella che seguiva prima del parto. L’ex tronista ha ritrovato la forma eliminando o riducendo al minimo i carboidrati raffinati, farine trattate, che le portavano gonfiore, stitichezza, problemi di digestione. La Perrotta ha detto di non mangiare tanti carboidrati, e quei pochi li ha sostituiti con gli integrali.

Un regime proteico, questo il suo segreto di Rosa Perrotta, che su di lei funziona al meglio. L’influencer mangia tanto pesce e tantissime verdure. Dolci non ne mangia, qualche volta solo nel weekend. Ovviamente, l’ex tronista ha sottolineato che non esiste una dieta universale per tutti, questa è quella che funziona su di lei per il suo stile di vita e le sue problematiche.

La dieta di Rosa Perrotta: cosa mangia l’influencer?

Rosa Perrotta si mostra ogni giorno sui social e raramente la vediamo fuori forma, nonostante due gravidanze ravvicinate. In realtà in un video social si vede Rosa che rivela la sua pancetta dovuta alle recenti gravidanze per far capire a chi la segue che “non è tutt’oro ciò che luccica”. Insomma, nessuna dieta miracolosa per ridurre la pancia, solo un piccolo trucchetto per apparire al meglio sui social.

Da buona napoletana la Perrotta ama molto cucinare, su Instagram ha una sezione dedicata alla preparazione di sue ricette. Ai suoi followers propone piatti sani e gustosi, e anche facili da preparare. Ad esempio, il cous cous utilizzando tutti gli ortaggi che c’erano in casa.

Rosa Perrotta dunque riguardo all’alimentazione cerca di mantenere un equilibrio tra ciò che vorrebbe mangiare sempre e ciò che deve invece assumere, per mantenersi in forma e in salute.