La dieta vegana di Bryan Johnson

Bryan Johnson è un noto miliardario americano, nato nello Utah 46 anni fa, patron di una società di venture capital focalizzata sulle biotecnologie, chiamata OS Fund, che si prefigge, fra l’altro, di produrre e vendere una sorta di elisir di lunga vita. Johnson è stato anche fondatore, presidente e amministratore delegato di Braintree, una società specializzata in sistemi di pagamento mobile e web per aziende di e-commerce. E’ diventato noto alla cronaca per il suo esperimento “anti-invecchiamento” chiamato Project Blueprint.

Johnson ha 46 anni ma, a suo dire, grazie a un feroce regime di dieta, fitness e un cocktail di 111 pillole ogni giorno, ha il cuore di un uomo di 37, livelli atletici di un 18enne e di infiammazione sotto a quelli di un bambino di 10 anni. Il magnate pensa che ogni azione che accelera l‘invecchiamento – mangiare un biscotto o dormire meno di otto ore per notte – sia un “atto di violenza” contro se stessi.

Dopo anni di eccessi, il tycoon della Silicon Valley ha assoldato un team medico di trenta persone che lo stanno aiutando a rallentare l’inesorabile accumularsi dei danni dell’età. Oggi, afferma, per ogni anno di 365 giorni, lui ne invecchia 277.

Su YouTube Johnson spiega la genesi del progetto: “Ogni sera perdevo il controllo mangiando e bevendo in eccesso per lo stress della vita quotidiana”. Tre figli, una startup, la depressione. Così Bryan ha preso il controllo della sua vita e ha provato questo progetto anti-invecchiamento. La sua routine quotidiana è: sveglia 4:30, coricarsi alle 20:30, 1970 calorie giornaliere consumate prima delle 11 ogni mattina.

Ogni giorno mangia: in una finestra di 6-8 ore; 1.977 calorie; Oltre 100 pillole; 3 pasti vegani. E’ vegano per scelta (ragioni morali ed etiche), non per necessità. Bryan beve il Green Giant al mattino e poi soprattutto acqua e tè. Consuma fino a 60 mg di caffeina al giorno da un tè verde antiossidante. Non beve più caffè.

La sua dieta è ricca di prelibatezze come spermidina, creatina e peptidi di collagene. La sua colazione è un pasto misto di verdure al vapore, lenticchie e una spruzzata di olio d’oliva da $75 di Blueprint. La maggior parte dei pasti di Johnson sono a base vegetale composta da: un succo verde, tre pasti specifici, cioccolato fondente o avocado e olio d’oliva.

Bryan Johnson e la dieta: cosa mangia il magnate?

Dopo l’allenamento quotidiano, Johnson consuma il suo primo pasto della giornata: “Super Veggie”. La ricetta prevede 45 gr di lenticchie nere secche, 250 g di broccoli, 150 g di cavolfiore, 50 g di funghi shiitake o maitake, uno spicchio d’aglio, tre radici di zenzero, un lime, cumino, aceto di mele, semi di canapa e olio d’oliva. Il secondo pasto della giornata di Johnson invece si chiama “Nutty Pudding” ossia budino alle noci.

Infine terzo e ultimo pasto del magnate che, ancora una volta, mangia entro le 23, varia ogni giorno. Condivide 10 diverse opzioni vegetali nella sua guida alle ricette, che totalizzano 500 calorie e sembrano rinfrescanti e saporite. Chiarisce inoltre: “La mia dieta è vegana per scelta, non per necessità. Sentiti libero di aggiungere carne a qualsiasi piatto”.