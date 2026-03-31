Dietro il gesto atletico: come Niccolò De Vico costruisce rendimento e benessere

Esiste un istante prima dell’azione in cui tutto si prepara in silenzio: le scelte quotidiane, i pasti studiati e le abitudini consolidate. Per Niccolò De Vico, ala piccola della Fortitudo Pallacanestro Bologna 103, la partita è il frutto di anni di pratica e di rinunce consapevoli, non un atto improvvisato. In questo racconto esploriamo il processo che trasforma un ragazzo delle giovanili in un professionista: non solo tecnica, ma una routine che lega alimentazione, integrazione, recupero e lavoro mentale.

Il percorso non è lineare né esclusivamente fisico: è un equilibrio tra cura del corpo e nutrimento della motivazione. Le giornate si costruiscono a tavola tanto quanto in palestra, e la differenza tra talento e continuità spesso sta nei dettagli invisibili. Qui si parla di abitudini, scelte difficili fatte in compagnia, e della capacità di considerare il proprio organismo come un «laboratorio» da ottimizzare con rigore e rispetto.

Disciplina quotidiana e alimentazione

Nel passaggio dalle giovanili alla Serie A la relazione con il cibo cambia profondamente: da semplice carburante a elemento strategico della preparazione. Niccolò racconta come l’educazione ricevuta in famiglia e l’esempio dei giocatori più esperti abbiano modellato il suo approccio. In pratica, la scelta degli alimenti è pensata per sostenere sforzi ripetuti, favorire il recupero e proteggere la durata della carriera. Per un atleta di alto livello, ogni pasto diventa un piccolo progetto di performance dove qualità, tempi e quantità dialogano con il calendario degli allenamenti e delle partite.

Il pasto come rito e come strumento

Il momento del mangiare per Niccolò è rituale: osservare, annusare, assaporare e dedicare tempo alla preparazione sono azioni che contribuiscono al benessere complessivo. La pratica culinaria personale è anche una forma di controllo e di piacere che non contraddice la disciplina. Il pasto pre partita è spesso semplice e bilanciato — pasta, pollo, insalata e frutta — pensato per fornire energia senza appesantire. Questa routine alimentare è una forma di rispetto verso il proprio corpo e un investimento nel rendimento.

Integrazione, recupero e dettagli tecnici

Con l’aumentare del livello competitivo cresce anche la rilevanza dell’integrazione. Niccolò definisce gli integratori come un aiuto concreto, purché gestito da professionisti: senza una guida esperta l’uso può essere inefficace o rischioso. L’integrazione è vista come una fibra che sostiene la muscolatura e le funzioni metaboliche, mentre il recupero comprende pratiche come il power nap, il riposo mirato e protocolli personalizzati. È la somma di piccoli interventi a fare la differenza quando la stagione è lunga e le energie sono messe alla prova.

Sicurezza e professionalità nel supporto

Un messaggio ricorrente è la necessità di umiltà: affidarsi a medici, nutrizionisti e preparatori evita errori e massimizza benefici. L’integrazione non è una scorciatoia ma un elemento di una strategia più ampia che include allenamento, alimentazione e gestione degli infortuni. Niccolò sottolinea l’importanza di rispettare dosaggi, tempi e indicazioni per mantenere la salute a lungo termine.

Testa, cadute e nuovi orizzonti

La componente mentale è altrettanto cruciale: affrontare infortuni, periodi di rendimento incerto e le stanze vuote dell’era post-Covid richiede strumenti specifici. Per questo Niccolò ha intrapreso un percorso con un mental coach, figura che definisce «simile a uno psicologo dello sport» e fondamentale per mantenere lucidità e resilienza. La cura della salute mentale è trattata come una priorità medica: monitorarla, gestirla e intervenire tempestivamente è considerato indispensabile per qualsiasi atleta.

Nei momenti di massima pressione, la capacità di convertire tensione in energia positiva è il risultato di preparazione e abitudine. Niccolò sfrutta l’entusiasmo del pubblico come spinta, mantenendo la calma attraverso pratiche consolidate. Il futuro lo immagina tra viaggi, enogastronomia — ha il diploma da sommelier — e l’idea di aprire un locale o gestire una struttura ricettiva, pur non escludendo di restare nel mondo del basket. Questa visione dimostra come la cura del presente serva anche a costruire opportunità post carriera.

Un bilancio finale

Il ritratto che emerge è quello di un atleta che applica continuità e misura: la componente tecnica si unisce a scelte quotidiane e a un lavoro interiore costante. L’idea chiave è l’equilibrio: senza spirito anche il corpo più curato non basta; senza pratica e disciplina, il talento rimane potenziale inespresso. La combinazione di alimentazione, integrazione consapevole, recupero e supporto psicologico è la formula che sostiene risultati e longevità nel tempo.