Dimagrire mangiando: come fare con i cibi termogenici

Chi l’ha detto che per riuscire a perdere peso sia necessario saltare i pasti o digiunare, cosa tra l’altro errata? Gli alimenti termogenici aiutano proprio a dimagrire mangiando senza rinunciare al gusto, ma scegliendo prodotti che siano validi e con pochissime calorie.

Dimagrire mangiando

Dimagrire mangiando sono due termini che sicuramente non possono essere associati soprattutto se si pensa a un regime dietetico. In realtà è assolutamente possibile dal momento che ci sono dei cibi che permettono, grazie alle proprietà e nutrienti, di perdere peso rapidamente anche mangiando durante l’arco della giornata.

Sono alimenti noti come termogenici dal momento che fanno bruciare molta più energia di quanta in realtà ne contengono. Sono cibi ipocalorici, ma che per essere assimilati e digeriti nel modo giusto, permettono di bruciare quantità maggiori di calorie e quindi riuscire a perdere peso. Sono noti anche con il termine di cibi dalle calorie negative proprio perché ne contengono poche.

Gli alimenti termogenici, se abbinati a una dieta equilibrata e assunti nel modo giusto, aiutano a dimagrire mangiando perché, secondo il parere della nutrizionista, non fanno venire fame dal momento che allungano il senso di sazietà. Sono a basso contenuto di calorie e quindi non fanno aumentare di peso.

Non sono cibi che fanno ingrassare dal momento che bisogna programmare e inserirli in un regime a deficit calorico, quindi in una dieta ipocalorica. Sono alimenti che permettono di tornare in forma perché ricchi di fibre e di acqua, quindi indicati in un piano dietetico.

Dimagrire mangiando: gli alimenti termogenici

Questi alimenti termogenici in grado di bruciare diverse calorie vanno inseriti in un piano alimentare adeguato perché soltanto in questo modo permettono di dimagrire mangiando. Si consiglia, prima di assumerli nella dieta, di chiedere sempre consiglio a un nutrizionista il quale saprà come fare per programmare un piano adeguato.

Tra i vari cibi, gli esperti consigliano il sedano perché ricco di fibre e prolunga il senso di sazietà in modo da non abbuffarsi troppo ai pasti. Ha soltanto 20 calorie e poi è ricco di tutta una serie di nutrienti come carboidrati e lipidi che sicuramente fanno bene al fisico e all’organismo, in generale.

Un altro alimento che aiuta a dimagrire mangiando è il cetriolo che è ricco di fibre, soprattutto se consumato con la buccia. Molto utile in quanto regola il tratto intestinale e stimola la diuresi, essendo un potente diuretico. Non manca poi la lattuga che ha proprietà fresche e rivitalizzanti adatte da consumare in insalata.

Per quanto riguarda gli altri ortaggi e verdure da inserire nella dieta vi sono sicuramente i pomodori che contengono vari nutrienti come il potassio oppure le zucchine che sono ottime da consumare in mille modi per tenere sotto controllo il fisico.

Dimagrire mangiando: integratore

Per riuscire a dimagrire mangiando, è utile aggiungere al proprio schema alimentare anche una formula che possa coadiuvare i vari risultati e benefici. Tra i tanti integratori presenti in commercio, Spirulina Ultra si rivela il migliore per le sue proprietà, come dimostrano non solo gli esperti del settore, ma anche i consumatori.

Una formula dimagrante da aggiungere a un regime bilanciato per ottenere ulteriori aiuti perdere peso. Un integratore che agisce sulle calorie bruciandole e sul metabolismo in tempi rapidi facendo in modo che lavori velocemente per dimagrire in fretta, ma anche sopperire alla voglia di mangiare in continuazione.

Questa formula si distingue da altre presenti in commercio poiché non contiene elementi che risultano dannosi. Infatti, è un integratore che si compone di elementi del tutto naturali come la spirulina, un’alga che contribuisce a eliminare le cellule di adipe presenti nei punti critici e la gymnema che stimola il lavoro di metabolismo lipidico e di carboidrati diminuendo l’appetito.

La posologia consigliata dai massimi esperti è di solo due compresse da assumere ogni giorno prima del pranzo e della cena con dell’acqua per trangugiarle meglio.

Considerando l’esclusività e originalità, queste compresse non sono da ordinare nei negozi fisici o siti online, ma soltanto sul sito ufficiale dove basta inserire i propri dati personali per usufruire della promozione di 4 confezioni al costo di 49,99€ invece di 200. Per il pagamento sono accettate forme come Paypal, carta di credito e i contanti al corriere.

