Disturbo da accumulo e disposofobia: capire oltre il disordine

Una casa sommersa di oggetti è più di un problema estetico: spesso nasconde una dinamica psicologica complessa che altera routine, relazioni e autonomia. Con la consulenza della dottoressa Giada Bianchi, psicologa e psicoterapeuta all’Istituto Fanfani di Firenze, esploriamo cosa si intende con disposofobia e come questa condizione si inscrive nel quadro più ampio del disturbo da accumulo. Qui non si parla semplicemente di disordine, ma di un rapporto emotivo e cognitivo con le cose che finisce per trasformare la casa in uno spazio difficile da abitare e da mostrare agli altri. In questo testo troverai una panoramica chiara e pratica, utile per riconoscere segnali e percorsi di aiuto.

Che cos’è la disposofobia e come si inquadra

La disposofobia è caratterizzata da una persistente difficoltà a disfarsi degli oggetti, indipendentemente dal loro valore reale, e rientra nel disturbo da accumulo così come descritto nel DSM-5. In termini clinici, si tratta di un comportamento che si accompagna spesso a forte disagio o ansia quando si tenta di eliminare o separarsi dalle proprie cose; in molti casi gli oggetti assumono un significato che va oltre la loro funzione pratica. Questa condizione è distinta dal disordine occasionale: è cronica, interferisce con l’uso degli spazi abitativi e può compromettere la qualità della vita. L’approccio diagnostico richiede di escludere altre cause mediche o psichiatriche.

Criteri diagnostici e aspetti cognitivi

Per parlare di disturbo da accumulo è necessario valutare alcuni elementi chiave: il bisogno percepito di conservare oggetti, l’ansia legata alla loro eliminazione e l’impatto funzionale sulla casa e sulle relazioni. Sul piano cognitivo, è frequente la convinzione che ogni oggetto possa tornare utile in futuro o che buttare significhi perdere parti della propria storia. Questi pensieri mantengono il comportamento e rendono difficile il cambiamento. È quindi cruciale distinguere questa condizione da altri quadri, come la depressione o i disturbi neurologici, che possono produrre accumulo per motivi diversi.

Come si manifesta nella vita quotidiana

Le ricadute pratiche dell’accumulo sono facilmente riconoscibili: superfici domestiche coperte, stanze che diventano parzialmente inutilizzabili, e l’evitare di invitare persone per vergogna. L’impatto sociale e lavorativo può essere consistente: chi vive con questo problema dedica tempo sostanziale alla gestione degli oggetti, si isola e può vedere compromesse relazioni affettive e opportunità esterne. Spesso la persona alterna periodi di raccolta a fasi di pulizia fallimentare, senza riuscire a stabilizzare nuove abitudini. Comprendere questo circolo vizioso è il primo passo per progettare un intervento terapeutico che tenga conto delle emozioni sottostanti.

Accumulo di animali e differenze con il collezionismo

Una variante sempre più studiata è l’accumulo di animali, dove la cura si trasforma gradualmente in una situazione inadeguata per il numero o le condizioni degli animali ospitati. Anche qui vale la distinzione fondamentale con il collezionismo: il collezionista seleziona, ordina e condivide la propria raccolta, mentre il comportamento nell’accumulo è disorganico, pervasivo e spesso accompagnato da vergogna. In entrambi i casi gli oggetti o gli animali diventano veicoli di significato, ma nel disturbo da accumulo prevale un investimento emotivo che ostacola il rapporto con il mondo esterno.

Cause, fattori di rischio e percorsi di cura

Le origini della disposofobia sono multifattoriali: esperienze di perdita, traumi, relazioni affettive instabili nell’infanzia possono predisporre a usare gli oggetti come ancore emotive. Esiste inoltre una componente di familiarità: avere parenti con comportamenti simili aumenta il rischio, suggerendo un mix di fattori biologici e modelli appresi. Per quanto riguarda il trattamento, la chiave è la psicoterapia mirata e graduale. Non esistono soluzioni istantanee: occorre lavorare sul significato attribuito agli oggetti e sull’acquisizione di strategie decisionali e comportamentali più funzionali.

Approcci terapeutici e consigli pratici

La terapia cognitivo-comportamentale è spesso indicata per intervenire su pensieri e comportamenti mantenenti, mentre interventi di supporto psicologico aiutano a elaborare lutti o traumi sottostanti. Il lavoro concreto sullo spazio domestico avviene passo dopo passo: si costruiscono decisioni sostenibili, si sperimentano alternative alla conservazione e si ricostruisce fiducia nelle scelte. È fondamentale evitare interventi drastici che possono aumentare la sofferenza; il cambiamento efficace è pianificato e condiviso. Se necessario, l’intervento interdisciplinare coinvolge anche servizi sociali o veterinari nei casi di accumulo animale.