Attività sportive gratuite a Pinzolo: scopri il programma estivo

Pinzolo si trasforma in un vero e proprio paradiso per gli amanti del benessere e dello sport. Con l’iniziativa Vacanza in Salute la località montana offre un ricco programma di attività gratuite per tutti coloro che desiderano mantenersi in forma durante l’estate.

L’iniziativa è rivolta sia ai turisti che affollano la valle durante la stagione estiva, sia ai residenti che desiderano praticare attività fisica in un contesto naturale e rilassante.

Il programma delle attività

Ogni martedì e venerdì, dalle 8.00 alle 9.00, si tengono lezioni di yoga ashtanga al Parco Pineta. Le lezioni sono gratuite, ma è necessario prenotare il proprio posto tramite l’istruttore per assicurarsi un posto in caso di maltempo.

Per partecipare alle attività è obbligatorio essere tesserati alla Pro Loco di Pinzolo. Si consiglia di portare con sé un tappetino e un telo personale.

Dove si svolgono le attività

Tutte le attività, ad eccezione del nordic walking, si svolgono al Parco Pineta. Il punto di ritrovo è nel piazzale del circolo tennis, presso la casetta di legno identificata con l’insegna Vacanza in Salute.

In caso di maltempo, le lezioni si tengono sotto i gazebi sempre presenti in pineta.

Informazioni utili

Per prenotazioni e informazioni, è possibile contattare Silvia al numero +39 340 9354709. Le attività sono gratuite e aperte a tutti, ma la prenotazione è consigliata per garantire la partecipazione.

Non perdere l’opportunità di vivere una vacanza all’insegna del benessere e dello sport a Pinzolo. Partecipa alle lezioni di yoga e scopri tutti i benefici di una pratica fisica in un ambiente naturale e rilassante.