Quando l’attore francese Arnaud Denis ha scelto l’eutanasia dopo una difficile esperienza post-operatoria, la stampa ha amplificato il timore che un intervento di chirurgia dell’ernia inguinale possa trasformarsi in un incubo. Il caso ha messo sotto i riflettori non solo la sofferenza individuale, ma anche l’intera disciplina chirurgica, costringendo i professionisti a esporre dati concreti e a spiegare perché la maggior parte degli interventi resta sicura.

Volume globale degli interventi e tasso di complicanze

Secondo il professor Giampiero Campanelli responsabile dell’Unità Operativa di Chirurgia Generale presso l’IRCCS Ospedale Galeazzi – Sant’Ambrogio e direttore dell’Hernia Center di Milano, «la chirurgia dell’ernia inguinale è un’attività estremamente frequente in tutto il mondo». Si contano circa 20 milioni di operazioni all’anno, un numero che evidenzia l’enorme diffusione della procedura. Nonostante la quantità, il rischio di dolore cronico rimane al di sotto dell’1 % come confermato da studi pubblicati su Annals of Surgery. Questa percentuale dimostra che le complicanze gravi sono un evento quasi unico nella letteratura scientifica.

Il caso Arnaud Denis: quando i fattori personali interferiscono

Il professor Campanelli sottolinea che ogni paziente è unico: «non esiste un solo tipo di ernia né un solo tipo di paziente». Denis soffriva di una patologia neurologica ed encefalica che provocava dolori riflessi all’addome, perciò è difficile attribuire la sua sofferenza esclusivamente alla protesi. La correlazione potrebbe essere stata una coincidenza con un dolore preesistente, un aspetto che evidenzia l’importanza di una valutazione clinica approfondita prima dell’intervento.

Due pilastri per una chirurgia sicura: specializzazione e approccio su misura

La moderna pratica della chirurgia dell’ernia inguinale si fonda su due elementi essenziali. Primo, la superspecializzazione del chirurgo e del centro: team esperti con un alto volume di casi sviluppano una competenza anatomica e scientifica specifica. Secondo, la cosiddetta chirurgia su misura (tailored surgery), che adatta la procedura alle caratteristiche anatomiche, allo stile di vita e alle esigenze del singolo paziente, anziché forzare un’unica metodologia.

Protesi: il gold standard e le sue varianti

Le reti protesiche, costituite prevalentemente da polipropilene o da materiali biosintetici, sono state utilizzate da più di cinquanta anni e rappresentano oggi il gold standard per ridurre la recidiva dell’ernia. Come afferma Campanelli, «la protesi viene posizionata per rinforzare il difetto della parete». Nei centri più avanzati, la protesi può essere incollata, evitando suture dolorose, e la scelta tra protesi sintetiche, biosintetiche o riassorbibili avviene in base al caso specifico. In alcune situazioni rare, l’intervento può anche avvenire senza l’utilizzo di una rete.

Diagnosi corretta e indicazioni operative

Un elemento cruciale per evitare il dolore cronico post-operatorio è la diagnosi iniziale accurata. Un’ernia inguinale si manifesta con una tumefazione visibile o palpabile. Se il paziente lamenta dolore all’inguine ma non si rileva alcuna massa, è fondamentale considerare altre cause, come la pubalgia o le tendinopatie dei muscoli pubici. Intervenire su una diagnosi errata non solo non risolve il problema, ma può addirittura cronicizzare il dolore.

Scelta del centro operativo

Per chi deve affrontare l’intervento, è consigliabile verificare alcuni criteri: presenza di pubblicazioni scientifiche internazionali su chirurgia della parete addominale esperienza documentata del team chirurgico e adesione a società scientifiche di settore, nonché la capacità del centro di offrire diverse tecniche (aperto, laparoscopico, robotico). Questi parametri, più che le semplici recensioni online, garantiscono un ambiente dove il rischio di complicanze rimane davvero minimo.