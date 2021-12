I problemi di circolazione sanguigna sono molto frequenti e per questo ci sono tante persone che cercano dei efficaci per ritrovare il benessere. In particolare, la circolazione delle gambe risulta spesso problematica a causa di diversi fattori. Per riuscire a dire addio alla cattiva circolazione delle gambe è possibile praticare alcuni semplici esercizi: scopriamo quali sono i migliori da svolgere ogni giorno.

Migliorare la circolazione delle gambe con gli slanci

Uno degli esercizi migliori per migliorare la circolazione delle gambe consiste nel praticare degli slanci. Queste genere di esercizio è molto semplice e quindi anche chi non è allenato può eseguirlo senza alcun tipo di problema.

Per praticare gli slanci è necessario partire da posizione eretta. Una volta in piedi, dunque, appoggiatevi alla parete a destra tenendovi con una mano. Inspirate ed espirate, poi portate in alto la gamba sinistra senza mai flettere il busto.

Eseguite quindi uno slancio all’indietro. Nel fare questo movimento, ponete attenzione a non ruotare mai il bacino. Alternate per 30 secondi gli slanci in avanti e gli slanci all’indietro.

Giratevi dall’altra parte e, sempre restando in piedi, appoggiatevi al muro che questa volta sarà a sinistra. Eseguite lo stesso movimento anche con la gamba destra effettuando degli slanci anche con questa.

Flessioni per migliorare la circolazione delle gambe

Le flessioni sono un altro esercizio molto utile per migliorare la circolazione degli arti inferiori. Questo tipo di movimento infatti permette infatti di attivare in modo perfetto la circolazione del sangue nelle gambe.

Eseguite le flessioni ogni mattina svolgendo due sessioni da dieci flessioni l’una. Chiaramente le persone che non sono particolarmente allenate potrebbero avere dei problemi e quindi suggeriamo in tal caso di optare per una versione di flessione semplificata.

Stretching: un esercizio per migliorare la circolazione delle gambe

Lo stretching è di certo uno degli esercizi più semplici per riattivare la circolazione. Questa pratica consiste nell’eseguire alcuni allungamenti che aiutano a mettere la circolazione in moto in quanto allungano i muscoli andando ad aumentare anche il flusso di ossigeno.