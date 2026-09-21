Il Progetto Silver propone un appuntamento settimanale dedicato al benessere fisico e sociale, pensato soprattutto per chi desidera muoversi in modo dolce ma efficace. L’iniziativa, denominata Yoga Caffè combina una breve sessione di yoga sulla sedia con una pausa conviviale intorno a un caffè, creando un’atmosfera rilassata e stimolante.

Le lezioni si svolgono presso la Sala Girona situata in viale Partigiani 42 a Sant’Angelo Lodigiano. Il contesto è facilitato da spazi accoglienti e da una sedia ergonomica per ogni partecipante, garantendo che anche chi ha limitazioni motorie possa praticare in sicurezza. L’orario è fisso: ogni martedì dalle 9.30 alle 11.00, un intervallo di tempo ideale per chi vuole iniziare la giornata con energia.

Yoga sulla sedia nella Sala Girona: dettagli dell’attività

Durante la parte di yoga sulla sedia l’istruttore guida i presenti attraverso una serie di movimenti lenti, mirati a migliorare la flessibilità delle articolazioni e la tonicità muscolare. Si parte da semplici rotazioni del collo, passando per allungamenti delle braccia e inclinazioni laterali, fino a esercizi di respirazione consapevole. L’obiettivo è offrire un allenamento a basso impatto che possa essere praticato da persone di tutte le età, senza la necessità di tappetini o attrezzature complesse.

Benefici del movimento leggero per anziani e principianti

I benefici evidenziati includono un miglioramento della postura, una riduzione delle tensioni muscolari e un aumento della circolazione sanguigna. Per gli anziani, la pratica su sedia riduce il rischio di cadute, mentre i principianti apprezzano la semplicità dei gesti, che favoriscono la continuità nell’attività fisica. Inoltre, la consapevolezza del respiro aiuta a gestire lo stress quotidiano, rendendo la sessione un vero momento di rigenerazione mentale.

Orario, location e modalità di partecipazione

L’incontro, fissato per il martedì mattina è pensato per integrarsi con le routine lavorative o domestiche dei partecipanti. La Sala Girona è facilmente raggiungibile sia in auto sia con i mezzi pubblici; il parcheggio è gratuito e vicino alla struttura. Per partecipare basta presentarsi qualche minuto prima dell’inizio, registrarsi presso la reception e prendere posto su una delle sedie predisposte. Non è richiesto alcun abbonamento: la partecipazione è aperta a tutti, senza costi di iscrizione.

Come la pausa caffè completa l’esperienza di benessere

Dopo la sessione di stretching i partecipanti sono invitati a gustare una pausa caffè in compagnia. Questo momento sociale favorisce lo scambio di impressioni, consigli e storie personali, creando un legame di comunità tra i presenti. Il caffè è servito con opzioni di latte, zucchero e dolcetti leggeri, per chi desidera un piccolo spuntino. La combinazione di esercizio fisico e socialità rende lo Yoga Caffè un appuntamento unico nel panorama locale, capace di promuovere sia la salute fisica sia quella emotiva.