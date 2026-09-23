Molti sportivi usano quotidianamente Nike Run Club (NRC) o Nike Training Club (NTC) per registrare le proprie uscite, ma desiderano visualizzare i dati anche su Strava. Fortunatamente le due piattaforme offrono un collegamento diretto che consente di trasferire automaticamente ogni attività appena terminata. Questo articolo spiega passo passo come attivare la sincronizzazione quali informazioni vengono trasferite e come gestire eventuali disconnessioni.

Collegare le app Nike a Strava: primi passi

Il collegamento parte da una delle due app Nike. Apri Nike Run Club o Nike Training Club accedi alle impostazioni dell’account e cerca la voce dedicata alle integrazioni o alle app collegate. Seleziona Strava dall’elenco, quindi conferma la procedura autenticandoti con le credenziali del tuo profilo Strava. Una volta completata l’autenticazione, le app Nike saranno associate in modo permanente al tuo account Strava e tutte le attività future verranno inviate senza ulteriori interventi.

Attivare la sincronizzazione dall’app Nike Run Club

Nel menu di NRC, entra nella sezione “Impostazioni > Account > App collegate”. Trova l’icona di Strava, premi “Collega” e segui la schermata di login. Dopo aver autorizzato l’accesso, la barra di stato mostrerà il messaggio “Sincronizzazione attiva”. Da quel momento, ogni corsa, sia indoor che outdoor, sarà recapitata a Strava entro pochi secondi dalla sua conclusione.

Attivare la sincronizzazione dall’app Nike Training Club

In NTC, la procedura è analoga: nelle impostazioni scegli “App e dispositivi”, individua Strava e avvia il collegamento. Dopo la verifica, le sessioni di allenamento – dagli esercizi HIIT allo yoga – verranno esportate automaticamente, includendo anche un breve snippet video quando disponibile.

Come avviene la sincronizzazione delle attività

Una volta stabilita la connessione, entrambe le app inviano i dati a Strava in tempo reale. Per le corse, NRC trasmette distanza, tempo, ritmo e, se rilevata, la frequenza cardiaca. Le calorie vengono calcolate esclusivamente quando è presente un valore di frequenza, così Strava mostra un conteggio più preciso. NTC, invece, categorizza automaticamente gli allenamenti: le sessioni di yoga, HIIT o sollevamento pesi vengono etichettate con la rispettiva disciplina sportiva, mentre gli altri tipi di workout compaiono semplicemente come “Allenamento”.

Disconnettere le app Nike da Strava

Se desideri interrompere il flusso di dati, la disconnessione si effettua dal sito web di Strava oppure dall’app Nike Run Club. Sul portale Strava, vai nella sezione “Impostazioni > App collegate” e rimuovi Nike. Nell’app NRC, trovi l’opzione “Disconnetti da Strava” nella pagina delle integrazioni. Dopo aver staccato i due account, le attività sia di NRC che di NTC non saranno più inviate a Strava, ma rimarranno comunque disponibili nelle rispettive app Nike.

Domande frequenti sulla sincronizzazione

Posso importare attività già registrate? No. Solo le uscite effettuate dopo il collegamento vengono trasferite; le attività precedenti rimangono esclusivamente nelle app Nike.

Le modifiche apportate su NRC vengono aggiornate su Strava? Le correzioni effettuate su una corsa già sincronizzata non influiscono sul file già inviato a Strava, quindi non verranno riflesse.

Strava può inviare dati verso le app Nike? L’integrazione è unidirezionale: Nike esporta verso Strava, ma non è possibile importare da Strava le attività registrate con altri dispositivi o app.

Perché non ho ricevuto il premio di una sfida Strava sponsorizzata da Nike? Verifica le regole della sfida sul sito di Strava; spesso il premio è soggetto a criteri specifici di partecipazione e validazione.