Nel cuore di Sant’Angelo Lodigiano nasce un appuntamento che combina esercizio fisico delicato e convivialità: il Yoga Caffè. Ideato per chi desidera muoversi senza sforzi e allo stesso tempo socializzare, il progetto si svolge ogni settimana nella Sala Girona in viale Partigiani 42. L’iniziativa invita a prenotare poco più di mezz’ora di tempo, ma promette un ritorno di benessere che può durare tutta la giornata.

Yoga sulla sedia: movimento accessibile per tutti

La pratica proposta è yoga su sedia una forma di allenamento studiata per chi ha limitazioni di mobilità o preferisce un approccio meno impegnativo. Con il supporto di una sedia stabile, si eseguono pose che allungano la colonna, rinforzano le gambe e migliorano la respirazione. Il Progetto Silver lo ha pensato per essere inclusivo: non occorrono abiti sportivi specifici né attrezzi particolari, basta una sedia comoda e la volontà di dedicarsi a sé stessi.

Benefici per il corpo e per la mente

Le sessioni di yoga su sedia favoriscono la circolazione sanguigna, riducono la tensione muscolare e stimolano la concentrazione. Dal punto di vista psicologico, l’attività aiuta a diminuire lo stress grazie alla respirazione consapevole, mentre la postura corretta influisce positivamente sull’autostima. Partecipanti di diverse età hanno riferito un miglioramento della flessibilità e una sensazione di calma che perdura anche dopo la lezione.

Dettagli pratici: dove e quando partecipare

Le lezioni si tengono tutti i martedì dalle 9.30 alle 11.00 nella Sala Girona. L’orario mattutino è stato scelto per facilitare chi desidera iniziare la giornata con energia, ma anche per permettere a chi è in pensione o in fase di riabilitazione di partecipare senza pressioni di tempo. Il locale è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici e dispone di parcheggio riservato per chi proviene in auto.

Come iscriversi e cosa aspettarsi

L’iscrizione è semplice: basta recarsi alla sede e compilare il modulo cartaceo o inviare un messaggio al numero dedicato. Non è richiesto alcun pagamento anticipato; il caffè è offerto gratuitamente per tutti i partecipanti. Durante la lezione, l’insegnante guida i movimenti, corregge le posture e risponde alle domande, creando un’atmosfera di apprendimento rilassata. Alla fine, è consigliato dedicare qualche minuto al relax, sorseggiando il caffè e scambiando impressioni con gli altri presenti.

Momento caffè: socializzare in un contesto salutare

Dopo l’attività fisica, gli iscritti possono gustare una pausa caffè in compagnia. Questo momento è più di una semplice consumazione: è l’occasione per creare legami, condividere esperienze e scoprire consigli su salute e benessere. Il caffè, servito caldo e accompagnato da piccoli snack, diventa il collante di una community che valorizza la cura di sé e il supporto reciproco.