Il programma di fitness funzionale e cross training promosso da CSEN ha raccolto numerosi feedback da parte di chi lo ha frequentato negli ultimi mesi. Le testimonianze, provenienti da neofiti, sportivi esperti e aspiranti istruttori, evidenziano aspetti chiave del percorso formativo, dalla preparazione dei docenti alla fruibilità della piattaforma online.

Docenti esperti e metodologia chiara

Molti partecipanti hanno sottolineato la professionalità dei docenti descritta come “competente e coinvolgente”. Sara Z. ha apprezzato la capacità di approfondire i dettagli senza appesantire il ritmo, mentre Flavio M. ha ammesso di essere partito dallo scetticismo per poi rimanere molto soddisfatto della struttura didattica. Anche chi aveva già esperienza nel settore, come Alessandro V., ha evidenziato la “grande preparazione degli istruttori” e la chiarezza delle spiegazioni sia teoriche che pratiche. Questa convergenza di feedback dimostra come la formazione sia stata mirata a rendere comprensibili concetti complessi a tutti gli iscritti.

Approccio teorico-pratico equilibrato

Le lezioni sono organizzate in video-lezioni brevi, accompagnate da dispense ricche di esempi. Laura G. ha commentato che il video-docente è “molto chiaro nell’espressione e nello svolgimento degli esercizi”, mentre Michael C. ha elogiato la capacità dei formatori di rendere le spiegazioni facilmente assimilabili. Gli studenti hanno così potuto alternare studio teorico e pratica, consolidando le proprie competenze in un contesto strutturato.

Piattaforma online intuitiva e materiale didattico completo

Un altro punto ricorrente riguarda la facilità d’uso della piattaforma. Marco M. l’ha definita “molto facile ed accessibile”, mentre Anna U. ha sottolineato l’intuitività dell’interfaccia che le ha consentito di seguire il corso senza difficoltà tecniche. I materiali forniti, includendo dispense dettagliate e schede di esercizio, sono stati giudicati “completi” e “utili per perfezionare l’insegnamento” da Pietro B. N. e Simone L. Inoltre, la possibilità di accedere ai contenuti in modalità on-demand ha permesso a professionisti con orari serrati, come Enrico S., di studiare nei momenti più idonei, senza sacrificare la qualità dell’apprendimento.

Risultati concreti e crescita professionale

Le testimonianze convergono sul fatto che il corso abbia prodotto benefici tangibili sia a livello personale che professionale. Giorgia ha evidenziato correzioni nella tecnica esecutiva che le hanno permesso di migliorare la performance dei propri clienti. Alessandro M. ha utilizzato il percorso per avviare una “nuova carriera” nel settore, grazie a dispense chiare e a una preparazione metodica. Anche coloro che non miravano a diventare istruttori, come Lisa C., hanno scoperto una “strada nuova” e sono rimasti sorpresi dal valore aggiunto del corso.

Attestato e supporto post-corso

L’aspetto amministrativo non è stato trascurato: Andrea P. ha riferito un piccolo disguido nella spedizione del diploma, risolto rapidamente dall’ente, dimostrando l’attenzione al servizio clienti. Questo tipo di assistenza ha rafforzato la fiducia dei partecipanti nella serietà del programma CSEN.

I feedback raccolti mostrano un consenso ampio sul valore formativo e sull’applicabilità pratica, rendendolo una scelta consigliata sia a chi vuole approfondire le proprie competenze sia a chi ambisce a una carriera nel mondo del fitness.