Il dipartimento Salute e Movimento del Comune di Bagno a Ripoli ha annunciato l’avvio di un calendario di attività sportive che durerà da fine mese fino a gennaio. L’iniziativa, rivolta a cittadini di tutte le fasce d’età, mira a promuovere il benessere fisico attraverso esercizi adattati a esigenze specifiche, dal ginnastica dolce per over 65 ai programmi più intensi per i giovani adulti.

Corsi proposti per adulti e anziani

Per i residenti a partire dai 18 anni sono previsti yogapilatesposturale e fitness. Le lezioni saranno organizzate nelle palestre delle scuole del territorio, garantendo spazi ampi e attrezzature adeguate. Chi ha più di 65 anni potrà invece partecipare alla ginnastica dolce pensata per migliorare mobilità e equilibrio senza affaticare le articolazioni. Tutti i corsi sono a costo contenuto e, in alcuni casi, gratuiti, per incentivare la partecipazione di chiunque desideri muoversi di più.

Dettaglio delle attività per gli over 65

Le sessioni di ginnastica dolce saranno tenute due volte a settimana, con una durata di 45 minuti ciascuna. Gli esperti coinvolti hanno una lunga esperienza nella riabilitazione motoria e seguiranno attentamente i partecipanti, adattando gli esercizi alle singole capacità. L’obiettivo è ridurre il rischio di cadute e favorire una migliore qualità della vita nella terza età.

Programmi per i più piccoli

Per i bambini dai 4 ai 5 anni è stato creato un percorso di ginnastica corporea ludica, che combina movimento e gioco. Le attività sono strutturate per stimolare la coordinazione, la flessibilità e la socializzazione, il tutto in un ambiente sicuro e controllato. Le lezioni per i più piccoli avranno luogo nel pomeriggio, in modo da non interferire con gli orari scolastici.

Come iscriversi

Le iscrizioni partiranno lunedì 21 settembre e saranno gestite esclusivamente online. È sufficiente accedere al sito istituzionale del Comune () con credenziali SPID, CNS o CIE. Sul portale della rete civica sarà possibile consultare il calendario completo dei corsi, i relativi costi e gli orari disponibili. Per chi avesse difficoltà tecniche o volesse maggiori informazioni, è disponibile il contatto diretto di Francesca Gaeta al numero 055-63.90.365 oppure via email all’indirizzo francesca.gaeta@.

Questa iniziativa rappresenta un passo importante verso la valorizzazione del territorio e la promozione di uno stile di vita più attivo. Partecipare ai corsi del Comune non solo permette di migliorare la propria forma fisica, ma favorisce anche la creazione di legami sociali tra vicini di casa, contribuendo a una comunità più coesa e salutare.