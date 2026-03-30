Evoluzione della sessualità in Italia: dati e tendenze

Il Rapporto Censis pubblicato nel 2026 offre uno sguardo ampio sulle trasformazioni della sessualità tra i 18 e i 60 anni, mettendo a confronto dati di riferimento degli anni 2000 con rilevazioni aggiornate al 2026. Il quadro che emerge non è solo numerico: affiora un cambiamento culturale che riguarda atteggiamenti verso il piacere, la relazione di coppia e le pratiche sessuali, incluse quelle digitali. In queste righe riordiniamo i risultati principali, evidenziando tendenze, differenze di genere e alcune persistenti lacune informative.

Cambiamenti nei comportamenti sessuali

Tra i risultati più evidenti c’è la progressiva diversificazione delle esperienze: il numero di donne che hanno avuto un solo partner tra i 18 e i 60 anni è passato dal 59,6% del 2000 al 27,6% nel 2026, mentre la quota maschile è diminuita dal 24,9% al 15,2%. Nel complesso si registra una maggiore variabilità nelle storie sessuali femminili, con percentuali crescenti per 2-5 partner e per 6 o più partner. Questi cambiamenti confermano che la sperimentazione non è più appannaggio esclusivo dei maschi e che le traiettorie personali si stanno differenziando.

Età del debutto e frequenza dei rapporti

Un altro dato significativo riguarda l’età del primo rapporto: tra i maschi la quota di chi ha avuto il primo rapporto prima dei 18 anni è scesa (dal 46,7% del 2000 al 29,4% del 2026), mentre tra le femmine c’è stato un leggero aumento (dal 29,3% al 35,8%). Per quanto riguarda la frequenza, la popolazione si distribuisce in gruppi diversi: dai cosiddetti performanti che hanno rapporti quotidiani, agli attivi con 2-3 rapporti settimanali, fino a chi dichiara rapporti sporadici o assenti. La durata media di un rapporto tende a concentrarsi tra i 15 e i 30 minuti e diminuisce con l’età.

La coppia stabile, la sperimentazione e la fedeltà

Un elemento sorprendente è la centralità della coppia stabile: l’80,4% degli intervistati dichiara di avere rapporti esclusivamente con la persona con cui ha una relazione stabile. Questo dato contraddice l’idea che la relazione lunga sia necessariamente la “tomba del sesso”; al contrario, molte coppie mantengono una vita sessuale attiva e, spesso, sperimentale. Le pratiche una volta considerate marginali — preliminari prolungati, sesso orale, uso di sex toys, sexting e pornografia condivisa — sono sempre più frequenti all’interno delle relazioni durature.

Tradimento e opinioni sociali

Il tradimento rimane socialmente stigmatizzato: una maggioranza di intervistati percepisce il tradimento come un danno grave alla relazione. Sul piano comportamentale, però, una quota ridotta — circa l’8% — dichiara rapporti occasionali al di fuori della coppia. La ricerca mette in luce quindi una convivenza tra norme morali e comportamenti individuali, con la coppia stabile che resta il contesto privilegiato per l’espressione della sessualità.

Sessualità digitale, porno e cultura del consenso

La dimensione online è ormai parte integrante della vita sessuale: il 32,5% degli intervistati ha conosciuto partner tramite social media. Tra i giovani (18-34 anni) il sexting e l’invio di immagini esplicite raggiungono percentuali elevate: il sexting è praticato dal 43,4% dei 18-34enni, mentre la ricezione di contenuti pornografici è molto diffusa tra i più giovani. Il porno rimane una fonte informale di apprendimento sessuale, con il 59,3% che lo guarda da solo e una quota significativa convinta che guardare porno possa insegnare qualcosa sulla sessualità.

Educazione, consenso e false credenze

La ricerca evidenzia progressi nella consapevolezza del consenso, ma anche contraddizioni: il 66,1% ritiene possibile capire quando una donna non desidera un rapporto, mentre permangono credenze errate su aspetti biologici e contraccettivi. Ad esempio, circa il 20% pensa che in fase mestruale sia impossibile rimanere incinta; il 11% ritiene che la pillola contraccettiva possa causare infertilità, e una quota consistente dichiara di non sapere. Questi elementi sottolineano la necessità di una migliore alfabetizzazione sessuale basata su informazioni scientifiche.

In sintesi, il Rapporto Censis restituisce un ritratto dinamico: la sessualità italiana del 2026 è più aperta alla sperimentazione, soprattutto all’interno della coppia, e mostra una progressiva convergenza tra generi sui comportamenti e sulle attitudini. Allo stesso tempo emergono nodi irrisolti legati a conoscenze imprecise e a contraddizioni tra norme e pratiche. La sfida per il futuro è promuovere informazione accurata e dialogo nelle relazioni per sostenere una sessualità più consapevole e soddisfacente.