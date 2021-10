Farine alternative per celiaci: le opzioni tra cui scegliere

Le farine alternative per celiaci rappresentano un’ottima possibilità per chi è allergico al glutine e possono essere ottenute da cereali, legumi, frutta secca e pseudo-cereali. Vediamo insieme quali sono.

Farine alternative per celiaci: farine ottenute da legumi e frutta secca

Tra le farine alternative per celiaci vi sono quelle ottenute dai legumi e dalla frutta secca. La farina di ceci, per esempio, è ricca di nutrienti come carboidrati, proteine, fibre e vitamine come la A, C, E e gruppo B ed è molto utilizzata per preparazioni come polpette, frittate, farinate e come addensante per i sughi.

La farina di mandorle, invece, povera di carboidrati e ricca di vitamine e grassi monoinsaturi, possiede un basso indice glicemico ma ha calorie elevate.

Questo tipo di farina può anche essere preparato in casa frullando delle mandorle e, per via del suo sapore dolce, viene spesso impiegata nella preparazione di dolci.

Farine alternative per celiaci: farine ottenute dai cereali

Tra le farine alternative per celiaci ci sono anche quelle ottenute dai cereali come la farina di mais. Quest’ultima è ottenuta dal chicco di granturco, è molto saziante e ha un sapore dolce e rustico. La farina di mais ha un discreto valore nutritivo, contiene fibre e minerali come fosforo, potassio e ferro, ma ha uno scarso contenuto di proteine e vitamine.

Viene spesso miscelata con altre farine gluten free per preparare pizze, pane e dolci.

La farina di miglio è un altro tipo di farina alternativo per celiaci ottenuto dai chicchi di miglio. È ricca di vitamine A e B, ferro, potassio, niacina ma è povera di proteine. È l’ideale per preparare il pane o dolci umidi.

Farine alternative per celiaci: farine ottenute da pseudo-cereali

Infine, tra le farine alternative per celiaci ci sono quelle ottenute da pseudo-cereali come la farina di grano saraceno.

Quest’ultima viene spesso utilizzata per preparare pasta fresca e pane, ma anche crespelle e dolci insieme ad altre farine.

Infine, tra le farine ottenute da pseudo-cereali c’è la farina di quinoa, che ha un gusto particolare, che ricorda i legumi. Questo tipo di farina è perfetto per preparare pane e ricette salate, è ricca di proteine e ha un basso indice glicemico.