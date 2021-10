Dieta disintossicante: lo schema per eliminare le tossine

La dieta disintossicante prevede un menù che consente di tornare in forma depurando al tempo stesso l’organismo dalle tossine. Vediamo in cosa consiste.

Dieta disintossicante: come funziona?

La dieta disintossicante è un tipo di alimentazione ideale da seguire dopo periodi di stress, eccessi o grandi abbuffate a tavola.

Il vantaggio di questa dieta è che aiuta la depurazione dell’organismo, eliminando le tossine in eccesso e sostituendo il cibo spazzatura. La cosa da tenere a mente, però, è che la dieta disintossicante va seguita solo per brevi periodi, perché altrimenti si rischia di arrecare danni all’organismo.

La dieta disintossicante si compone di nutrienti come antiossidanti, fibre, vitamine e sali minerali, tutte sostanze che favoriscono la salute e il benessere generale. Questi nutrienti, infatti, consentono di eliminare le tossine dannose per l’organismo, come ormoni, antibiotici, pesticidi, metalli pesanti, carboidrati raffinati e additivi alimentari, allo scopo di rafforzare il sistema immunitario.

A questo tipo di alimentazione va abbinato uno stile di vita sano, eliminando fumo e alcool e praticando dell’attività fisica.

Ciò consente di ritrovare l’energia perduta, di sentirsi più svegli e lucidi, pronti ad affrontare le sfide quotidiane con una rinnovata sensazione di benessere e vitalità.

Dieta disintossicante: quali sono gli alimenti detox?

Come vedremo a breve, la dieta disintossicante si compone di alcuni cibi detox che però possono anche essere consumati quotidianamente inserendoli nella normale alimentazione quotidiana.

I cibi che aiutano a ripulire l’organismo sono l’acqua, le verdure, le spezie, i semi di lino, il limone e l’aglio, che aiutano ad eliminare le tossine e a ripulire l’apparato gastrointestinale svolgendo anche un’azione antiossidante.

Altri cibi che fanno parte della dieta disintossicante sono le alghe, che assorbono le tossine del tratto intestinale, e anche l’avocado, ricco di fibre. Infine, vi sono anche le barbabietole rosse, la curcuma, gli asparagi e i carciofi.

Dieta disintossicante: un menù d’esempio

Vediamo ora in cosa consiste un menù tipo della dieta disintossicante. Si comincia la giornata con un frutto e uno yogurt magro, mentre il pranzo consiste in carciofi gratinati con contorno di insalata mista. La cena, invece, prevede orata al cartoccio con verdure grigliate e pane integrale. Come spuntino si può scegliere tra un succo di mirtilli rossi o un tè bianco con un cucchiaino di miele.