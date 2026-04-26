Formazione insegnanti yoga 500 ore: percorso ispirato a Gérard Blitz

Questo programma propone una formazione insegnanti costruita sulle linee dell’insegnamento di Gérard Blitz, allievo di Shri Krishnamacharya. Il primo anno del corso inizia a settembre 2026 e può essere seguito sia in presenza (Bologna) sia online tramite Zoom. L’obiettivo è offrire strumenti pratici e teorici per chi intende avvicinarsi all’insegnamento dello yoga mantenendo il rispetto per la dimensione esperienziale e la distinzione tra insegnamento e trasmissione tipica della tradizione.

Il percorso è progettato per aderire alle direttive del Programma di Base Europeo (PBE) e per riferirsi ai criteri tecnici della norma UNI 1661 che definisce requisiti di conoscenza, abilità e competenza per l’insegnante di yoga. La struttura modulare, l’alternanza di pratica e teoria e la possibilità di un quarto anno opzionale di specializzazione rendono il corso adatto sia a praticanti esperti che a insegnanti in formazione continua.

Struttura e calendario del percorso

Il corso ha una durata di tre anni con la possibilità di aggiungere un quarto anno facoltativo di approfondimento, per un totale di 500 ore se si completa l’intero iter. In ciascuna annualità sono previste dieci sessioni intensive distribuite su dieci fine settimana (una al mese). Le lezioni frontali e le pratiche si svolgono il sabato pomeriggio, dalle 16:00 alle 20:00, e la domenica mattina, dalle 09:00 alle 14:00, in modo da consentire l’integrazione dello studio con gli impegni personali e lavorativi.

Modalità in presenza e a distanza

Ogni incontro è fruibile sia in aula a Bologna sia in diretta tramite Zoom. Per chi partecipa online è richiesta la telecamera accesa durante le lezioni, così da favorire l’interazione e la supervisione pratica. Sono disponibili registrazioni delle lezioni in un ambiente web riservato che include dispense, slide, video e registrazioni audio: questi materiali supportano lo studio individuale ma non sostituiscono la partecipazione attiva, che resta obbligatoria per il conteggio delle ore.

Metodologia didattica e risorse

La didattica combina lezioni frontali, pratica collettiva, attività in e-learning e studio personale. Il corso sfrutta un’area digitale dedicata dove vengono caricati materiali di approfondimento, esercitazioni e test di autovalutazione. L’approccio mira a integrare competenze pratiche con nozioni teoriche e capacità pedagogiche, offrendo agli allievi strumenti per progettare lezioni e condurre gruppi nel rispetto dell’etica della trasmissione.

Elementi fondamentali del percorso

Tra i punti chiave figurano l’attenzione al rapporto maestro-allievo, l’educazione all’ascolto del corpo e della mente e l’acquisizione di competenze relazionali e organizzative. Il corso enfatizza esperienza pratica e formazione personale, perché, secondo la tradizione di Gérard Blitz, l’insegnamento autentico nasce da un vissuto personale che l’insegnante ha già integrato e riconosciuto.

Requisiti di accesso, frequenza e certificazioni

Per accedere al percorso è richiesto un minimo di due anni certificati di frequenza a un corso di yoga e la capacità di mantenere la posizione seduta per un’ora. Per ogni anno accademico non sono ammesse assenze superiori a 18 ore di lezioni frontali; il superamento di questo limite può compromettere il rilascio dell’attestato. Informazioni pratiche su modalità di iscrizione e costi sono disponibili nella sezione dedicata alle iscrizioni.

Attestati, diploma e prosecuzione della formazione

Al termine del terzo anno chi ha rispettato i requisiti riceverà un attestato di partecipazione. Chi desidera il diploma di insegnante può realizzare un progetto finale di valutazione delle competenze e, partecipando al quarto anno di specializzazione con la verifica conclusiva, ottenere il diploma conforme al PBE (500 ore). Si ricorda che in Italia lo yoga non è una professione regolamentata: il corso offre strumenti riconosciuti dalla comunità professionale, ma la decisione sul momento in cui iniziare a insegnare è anche una scelta guidata dal maestro.

Continuità formativa e rete di insegnanti

Al termine della formazione iniziale la crescita continua attraverso seminari tematici di aggiornamento rivolti agli insegnanti formati presso ASIA. Questi incontri favoriscono lo scambio di esperienze, la condivisione di difficoltà e successi e la costruzione di una rete professionale presente in molte città italiane. Il percorso post-diploma sostiene lo sviluppo continuo della pratica e della capacità didattica, permettendo agli insegnanti di rimanere aggiornati e supportati nella loro attività.