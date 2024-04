Uno dei trattamenti amatissimi dalle star, direttamente dagli States, è la maderoterapia. Ecco, di seguito, cos’è, come si fa e quali sono i principali benefici.

Maderoterapia: cos’è e come si fa

Amatissima dalle star d’Oltreoceano, la maderoterapia è arrivata anche anche nel nostro Paese. Ma cos’è? Si tratta essenzialmente di una tecnica di massaggio presa dal tradizionale know-how colombiano che sfrutta l’azione del legno tramite alcuni strumenti specifici. In Italia la sua diffusione è dovuta a Manuel Casado Pulido che per primo ha iniziato ad utilizzare questa denominazione per identificare questa sequenza di massaggio.

E’ un massaggio che promette effetti rapidi e duraturi sull’aspetto della pelle e sul tono di tutto il corpo, anche sul viso. E’ potente contro la cellulite già presente sul corpo e anche per la sua prevenzione ecco perché le star le amano e sul web si trovano tantissimi prima e dopo del trattamento. Ma quali sono i benefici? La tecnica maderoterapia viene dalla tradizione sudamericana, più precisamente da quella colombiana. L’effetto è massaggiante e il merito è tutto degli strumenti di legno e dei movimenti dell’operatore. Decisi ma delicati, sono in grado di scomporre gradualmente le cellule adipose e di affinare così la grana della pelle.

Dal termine spagnolo “madera” che segnica proprio di legno, insieme al massaggio drenante linfatico, la maderoterapia rimodellerà la silhouette, “sgonfiando” le zone trattate, dalla gambe alla pancia ai glutei. Al termine della seduta le zone trattate saranno così tonificate e rimodellate. Ecco tutti i benefici: migliora la circolazione sanguigna, regola la circolazione linfatica, tonifica e rassoda la pelle, migliora la produzione di elastina e collagene. Inoltre, ossigena i tessuti, aumenta la flessibilità, modella il corpo e tonifica. E crea una perfetta energia tra mente, corpo e spirito.

Di solito nel trattamento si utilizza il legno di faggio, lavorato in modo artigianale e trattato con impregnanti ecologici. Ma c’è chi preferisce usare legno di olivo, di pino o bambù. La peculiarità del legno è che è esente da solventi petrolchimici, resine acriliche, viniliche, alchidiche e da biocidi.

Cos’è la Maderoterapia: benefici e come si fa

La Maderoterapia è la tecnica di massaggio rimodellante, linfodrentante, più amate dalle celebrità come la top model Naomi Campbell e l’attrice americana Gwyneth Paltrow. Perché? E’ davvero potente come alleato contro la cellulite e la ritenzione idrica che si accumula in tutto il corpo, dalle gambe alla pancia. Questo massaggio sollecita le zone adipose e scioglie le tensioni muscolari grazie all’uso di tool in legno. Adatta per tutto il corpo, è nata per le gambe dove dà il meglio di sé con il massaggio linfatico.

Agisce in maniera decisa sulla circolazione sanguigna e sul sistema linfatico sciogliendo il grasso in eccesso e smuovendo i tessuti e i liquidi. La particolarità della maderoterapia è l’utilizzo di strumenti in legno, questo materiale infatti privo di petrolchimici, resine acriliche e viniliche, oltre ad avere un aroma naturalmente gradevole, per sua natura assorbe gli oli essenziali e idratanti che sono stesi sul corpo prima dell’inizio del trattamento così da potenziarne i benefici. Infine questa tecnica fa bene anche alla mente, poiché stimola il sistema nervoso prima rilassandolo poi rendendolo più ricettivo. E ancora, agisce sulla respirazione e rinforza il sistema immunitario.

Tra gli strumenti più utilizzati nelle sedute di Maderoterapia, troviamo:

Rullo Liscio: utilizzato quando il trattamento ha come obiettivo quello di attivare il sistema circolatorio e il sistema linfatico. Stimola la circolazione, il sistema nervoso periferico, elimina le adiposità localizzate e contribuisce al rilassamento generale;

Rullo Dentato: ha lo stesso scopo del rullo liscio, ma questo strumento lavora molto più in profondità e raggiunge con il massaggio anche le adiposità dell’epidermide ad un strato più profondo;

Rullo con 4 dadi: viene utilizzato soprattutto per combattere gli inestetismi della cellulite, tonificare il corpo e rimodellare alcune zone trattate come fianchi e addome;

Massaggiatore modellante: adatto a ridurre gli edemi, stimolare il metabolismo cellulare accelerando la riparazione del tessuto danneggiato. Aiuta a rassodare la pelle perché contribuisce all’aumento dell’elasticità delle fibre, collagene di tendini, capsule articolari, cicatrici.