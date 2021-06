Il frullato di avocado, ricco di sostanze benefiche, è ottimo per coloro che vogliono perdere peso e aumentare al tempo stesso la massa muscolare. vediamone i benefici.

Frullato di avocado: le proprietà

Il frullato di avocado è una bevanda che consente di fare il pieno di grassi sani che non solo non fanno ingrassare, ma attivano il metabolismo, facendo sì che il corpo bruci più energia.

L’avocado, specie se consumato fresco, apporta una buona quantità di vitamine, proteine e fibre. Sono proprio queste sostanze che aiutano ad avere un corpo più tonico, senza subire deficit calorici drastici.

Il frullato di avocado, quindi, è perfetto per coloro che vogliono tornare in forma, perdere peso e massa grassa sostituendola con massa magra. Per raggiungere questo obiettivo, però, è importante anche consumare proteine di buona qualità, grassi sani e verdure a foglia verde.

Frullato di avocado: i valori nutrizionali

Il frullato di avocado è una bevanda ricca di sostanze benefiche, visto che fornisce vitamine e sali minerali importanti per la salute dell’organismo. Al suo interno, infatti, vi sono calcio, fibre, fosforo, potassio, acido folico, e numerose vitamine, come vitamina K, vitamina D, vitamina C, vitamina A e vitamina E.

Frullato di avocado: come prepararlo

Per preparare il frullato di avocado, occorrono un avocado maturo di medie dimensioni, due cucchiai di verdura a foglia verde cruda, un bicchiere d’acqua e un frutto a scelta tra ananas, mela, pera o banana.

Bisogna frullare insieme tutti gli ingredienti e alla fine si può addolcire la bevanda con miele o zucchero di canna.

Al frullato di avocado è possibile aggiungere anche semi di chia, prugne, olio di cocco.

Per notare dei reali benefici, occorre bere il frullato di avocado per almeno un mese. La bevanda va bevuta al mattino a digiuno per fare colazione, oppure come spuntino di metà mattina o metà pomeriggio.

Il frullato di avocado è ottimo anche per fare il pieno di energia prima di fare sport, anche perché è facilmente digeribile.

Infine, è ottimo anche subito dopo aver fatto sport, perché aiuta ad aumentare la massa muscolare.