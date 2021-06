Il frullato di kiwi è una bevanda ricca di vitamine e sali minerali, sostanze preziose per il nostro benessere. Scopriamone insieme i benefici.

Frullato di kiwi: le proprietà benefiche

Il frullato di kiwi è una bevanda che contiene le stesse proprietà benefiche del frutto tropicale.

È quindi ricca di vitamina C e antiossidanti, sostanze utili non solo a contrastare l’azione dei radicali liberi, ma anche a prevenire l’insorgenza di tumori.

Il frullato di kiwi è anche molto ricco di fibre, sostanze utili a contrastare la stitichezza, a favorire la motilità intestinale e la salute in genere dell’apparato gastrointestinale.

La bevanda al suo interno contiene anche moltissima acqua, vitamina E, e sali minerali importanti, come magnesio, potassio e rame.

Frullato di kiwi: gli effetti benefici

Il frullato di kiwi apporta notevoli benefici al nostro organismo. innanzitutto, è una bevanda ricchissima di vitamina C e sostanze antiossidanti, sostanze che rafforzano il sistema immunitario, abbassano l’ipertensione e prevengono allergie, raffreddore e tumori.

Gli antiossidanti sono benefici anche per la pelle, dato che prevengono l’invecchiamento cellulare e la comparsa di rughe, rendendo la pelle morbida ed elastica.

Il frullato di kiwi aiuta anche ad alleviare la tensione e a ridurre ansia e nervosismo, proprio grazie alla presenza di vitamina C.

La bevanda è anche molto ricca d’acqua e non contiene molte calorie, il che la rende perfetta per chi vuole perdere peso o mantenersi in forma, sentendosi più sazi.

Il frullato di kiwi è anche diuretico ed è ottimo per le persone in sovrappeso e per chi soffre di insufficienza cardiaca o epatica. La bevanda, infatti, favorisce la digestione, migliora moltissimo la circolazione sanguigna perché fluidifica il sangue e protegge dal rischio di ictus o trombosi.

Infine, il frullato di kiwi migliora la salute delle ossa, protegge la pelle dai raggi UV e favorisce l’assorbimento del ferro, contrastando così l’anemia.

Frullato di kiwi: come prepararlo

Per preparare il frullato di kiwi, occorrono due kiwi medio grandi, 250 ml di latte vaccino o latte vegetale ed eventualmente due cucchiaini di zucchero.

Lavate i kiwi, sbucciateli e tagliateli a pezzetti, metteteli nel frullatore, versate il latte e frullate per alcuni minuti. Se desiderate un sapore dolce, aggiungete due cucchiaini di zucchero. Bevete subito il frullato per non perdere gli effetti benefici della vitamina C.